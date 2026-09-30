İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk gözaltına alındı. Peki, Ferdi Karadoruk kimdir? Ferdi Karadoruk kaç yaşında nereli? Ferdi Karadoruk neden gözaltına alındı? İşte ayrıntılar...

FERDİ KARADORUK KİMDİR?

Ferdi Karadoruk, 10 Eylül 1991 tarihinde Sivas'ın Suşehri ilçesinde dünyaya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarında İstanbul bölgesine bağlı hakem olarak yer alan Karadoruk, 2009-2023 yılları arasında hakemlik yaptı.

Hakemlik Kariyeri

Hakemlik kariyeri boyunca 1. ve 2. yardımcı hakem olarak görev yapan Karadoruk, 2025-2026 sezonunda ise bazı müsabakalarda gözlemci olarak görev aldı.

Dernek Görevi

Karadoruk, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul yönetiminde görev aldı. Daha sonra dernek başkanlığı görevini üstlendi.

FERDİ KARADORUK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında “eziyet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarına ilişkin inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyesi hakem ve gözlemcilerin soruşturma kapsamında suçla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı.