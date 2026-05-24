Ferhat Göçer'den Ömür Gedik itirafı: 'İkinci sınıf insan muamelesi gördüm'

Şarkıcı Ferhat Göçer, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırdığı Ömür Gedik hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir programda özel hayatına dair konuşan Göçer, Gedik’in hayvan sevgisinin zaman zaman ilişkilerinde sorunlara yol açtığını söyledi.

Evde kendisini geri planda kalmış gibi hissettiğini anlatan Göçer, “Evde ikinci sınıf insan muamelesi gördüm. Sokakta buldukları keçiyi bile eve almak istediler” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Göçer, Boğaz’a nazır lüks villalarının zamanla adeta bir hayvan barınağına dönüştüğünü belirterek, “Bilmem kaç milyon dolarlık Boğaz’a nazır villayı hayvan barınağına dönüştürdük” ifadelerini kullandı.

Ömür Gedik ise daha önce yaptığı açıklamada ayrılığın nedenlerinden birinin kediler olduğunu söylemişti.