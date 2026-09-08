Fındıkta randıman alım fiyatını yükseltiyor: Kilosu 280 TL'ye kadar çıktı

Tirebolu ilçesindeki TMO alım deposuna fındıklarını getiren üreticilerin ürünlerinde randımanın 52 ile 55 arasında değiştiği görüldü. Yüksek randımanlı fındık getiren üreticiler, ürünlerini TMO'ya kilogramı 280 liraya yaklaşan fiyatlardan satabiliyor.

Tirebolu'ya bağlı Yalç köyünden fındığını TMO'ya getiren üretici Hamdi Yalçın, randımanı 53,5 gelen fındığını yaklaşık 275 liradan satmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yalçın, serbest piyasada fındık fiyatlarının daha düşük seviyelerde olduğunu belirterek "Serbest piyasada fındık fiyatı 190 lira civarında seyrederken ben fındığımı 275 küsur liradan TMO'ya sattım. Devlet fındık fiyatını 255 lira olarak açıklamıştı ancak fındığına iyi bakarsan randımanı ne kadar yüksek olursa fiyatı da o kadar yüksek oluyor. Ben yıl boyunca fındığıma emek harcadım. Sonra tüccara emanete bırakmak ya da serbest piyasaya satmak yerine iyi kuruttum, seçtim ve bugün 275 liranın üzerinde satabildim" dedi.