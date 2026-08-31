Türk televizyon tarihinin köklü kanallarından Flash TV, "Çatlı" filminin yapım şirketi SAFE Media bünyesine katıldı. Peki, Flash TV satıldı mı? Flash TV'nin yeni sahibi kim?

FLASH TV SATILDI MI? FLASH TV’NİN YENİ SAHİBİ KİM?

Türkiye televizyon tarihinin dikkat çeken kanallarından Flash TV, bir kez daha el değiştirdi. 1992 yılında Bursa’da kurularak yayın hayatına başlayan Flash TV, yeni dönemde SAFE Media bünyesinde faaliyet gösterecek. “Çatlı” filminin yapımcısı olan SAFE Media, Flash TV’yi bünyesine kattığını duyururken, kanalın yayın anlayışında da önemli değişikliklere gidilmesi planlanıyor.

ÖZGÜN EĞLENCE VE SİNEMA İÇERİKLERİ YER ALACAK

Yapım, dağıtım ve televizyon yayıncılığını tek çatı altında buluşturmayı hedefleyen yeni yapılanmada, kanalın yayın akışı da yeniden şekillenecek. Açıklamaya göre kanalın yeni dönem içeriğinde özgün eğlence programları, yarışmalar, müzik ve kültür-sanat yayınları, sinema filmleri, diziler ve yaşam programları yer alacak.

Ayrıca şirketin hazırlıklarını sürdürdüğü "Mahi: Kara Fatma", "Karadeniz Güzeli", "Ben Sana İnanıyorum" ve "Çatlı 2" gibi sinema projeleri ile "Rüzgarın Kokusu" adlı dizi projesinin de yayın stratejisine dahil edileceği bildirildi.