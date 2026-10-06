Belçika asıllı Amerikalı parçacık fizikçisi Francis Halzen, IceCube Nötrino Gözlemevi'ne sağladığı önemli katkılar ve astrofiziksel kaynaklı yüksek enerjili nötrinoların keşfindeki rolü nedeniyle 2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi oldu. Peki, Francis Halzen kimdir? 2026 Nobel Fizik Ödülü sahibi Francis Halzen'in kariyeri...

FRANCIS HALZEN KİMDİR?

Francis Louis Halzen, 23 Mart 1944 tarihinde Belçika’nın Tienen kentinde doğdu. Belçika kökenli Amerikalı parçacık fizikçisidir. 2010'dan beri faaliyette olan, Antarktika’daki Amundsen-Scott Güney Kutbu İstasyonu’nda bulunan IceCube Nötrino Gözlemevi’nin geliştiricisi olarak bilinir.

Eğitim Hayatı

Francis Louis Halzen, Louvain Üniversitesi’nden 1966 yılında yüksek lisans, 1969 yılında ise doktora derecesiyle mezun oldu.

Kariyeri

Halzen, 1969-1971 yılları arasında CERN’de bilimsel ortak olarak çalıştı. 1972 yılından beri Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda AMANDA ve IceCube projelerinde baş araştırmacıdır.

Alan Martin ile birlikte standart bir metin olan Quarks ve Leptons kitabının ortak yazarıdır.

Aldığı Ödüller

Francis Louis Halzen, kariyeri boyunca çeşitli ödüllere layık görüldü. 1994 yılında Amerikan Fizik Topluluğu Üyesi oldu.

2013 yılında, Samanyolu’nun ötesinde ilk kez kozmik nötrinoların keşfi nedeniyle Physics World dergisinin Yılın Atılımı Ödülü’nü aldı.

2015 yılında Balzan Ödülü’ne layık görüldü. Aynı yıl Avrupa Fizik Topluluğu Astropartikül Fiziği ve Kozmolojisi Ödülü’nü aldı.

2026 yılında ise Nobel Fizik Ödülü’ne layık görüldü.