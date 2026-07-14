Eski futbolcu ve spor programı yorumcusu Nihat Kahveci eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Peki, Fulya Sever kimdir? Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever kaç yaşında, ne iş yapıyor?

FULYA SEVER KAHVECİ KİMDİR?

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci’yle 2018 yılında evlenen Fulya Sever, 1986 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Miss Globe Turkey 2010 birincisi ve aynı zamanda Miss Globe İnternational dördüncüsü olarak ünlenen Fulya Sever, Barcelona ve Paris’te modellik yaptı.

Modellik kariyerinin yanı sıra oyunculuk dersleri alan Fulya Sever, Gülgün Feyman ‘dan da spikerlik eğitimi almıştı.

FULYA SEVER NE İŞ YAPIYOR?

Üniversite eğitimini Gıda Mühendisi olarak tamamlayan Fulya Sever, bir dönem spor ve beslenme üzerine televizyon programları yapmıştır. Kadınca dergisinde genel yayın koordinatörlüğü görevi de üstlenen Fulya Sever, spor başta olmak üzere çeşitli alanlarda yazılar kaleme almıştır.

FULYA SEVER VE NİHAT KAHVECİ'NİN ÇOCUĞU VAR MI?

Çiftin iki kız çocuğu bulunmaktadır. Ailenin ilk çocukları Alya, Nisan 2022'de dünyaya geldi. İkinci kızları Lina ise Ekim 2024'te doğdu.