1300 yıllık mezardan 'altın kaplı balina dişi' çıktı... Bu hazineye paha biçilemiyor

Panamalı arkeologlar, 1300 yıl önce yaşamış bir Gran Coclé kabile reisinin mezarına ulaştı. Mezardan çıkan çok sayıda nadir buluntunun arasında, altın takıların yanı sıra, altın kaplı bir de balina dişi var.

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2024 Cuma, 12:14
1300 yıllık mezardan 'altın kaplı balina dişi' çıktı... Bu hazineye paha biçilemiyor

Mezar, El Kanyo arkeolojik parkı olarak bilinen ve daha önce başka mezarların yanı sıra dikilitaşlar ve dini önem taşıyan ahşap yapılarının da bulunduğu bir lahitte keşfedildi. 

Panama Kültür Bakanlığı'na göre bu alan, MS 700 ile 1000 yılları arasında Gran Coclé medeniyeti tarafından kullanılmıştı.

1300 yıllık mezardan 'altın kaplı balina dişi' çıktı... Bu hazineye paha biçilemiyor

Arkeologlar, her biri öbür dünyada kendilerine eşlik etmek üzere kurban edilip gömülen kabile asillerine ve hizmetkarlarına ait 8 ila 32 ceset içeren bir dizi “çoklu mezar” keşfetti.

1300 yıllık mezardan 'altın kaplı balina dişi' çıktı... Bu hazineye paha biçilemiyor

İKİ BEDEN YÜZ YÜZE GÖMÜLMÜŞ

Yeni keşfedilen mezara kaç kişinin gömüldüğü henüz bilinmemekle birlikte arkeologlar, mezarda bulunan Gran Coclé şefinin, antik Gran Coclé kültürüne uygun olarak "bir kadın bedeninin üzerine yüzüstü gömüldüğünü" doğruladı.

1300 yıllık mezardan 'altın kaplı balina dişi' çıktı... Bu hazineye paha biçilemiyor

Araştırmacılar, çok sayıda seramik eserini yanı sıra muazzam maddi ve tarihi değere sahip olan altın eserler de keşfetti.

1300 yıllık mezardan 'altın kaplı balina dişi' çıktı... Bu hazineye paha biçilemiyor

ESERLERİN ÇOĞU ALTIN

Buluntular arasında, beş adet altın plaka zırh, iki adet altın boncuklu kemer, iki adet insan biçimli (biri erkek, biri kadın) küpe, "çift başlı timsah" biçiminde diğer bir küpe ve bir dizi dairesel altın plaka var.

1300 yıllık mezardan 'altın kaplı balina dişi' çıktı... Bu hazineye paha biçilemiyor

Mezardaki en ilginç bulgular arasında altın kaplı ispermeçet balinası dişleriyle süslenmiş beş küpe, altın bilezikler ve köpek dişleriyle süslenmiş giysiler bulunuyor. Kabile şefiyle birlikte gömülen diğer eserler arasında kemikten yapılmış  bir dizi flüt, iki çıngırak ve boncuklu bir kolye bulunmakta.

Arkeologlar, mezarın eski sakinleri ve onların özenle işlenmiş eşyaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için mezarı kazmaya devam ediyor.

1300 yıllık mezardan 'altın kaplı balina dişi' çıktı... Bu hazineye paha biçilemiyor

GRAN COCLE KÜLTÜRÜ NEDİR?

Yaklaşık olarak M.Ö. 200'den M.S. 1550'ye kadar bugünkü Panama'da var olduğu düşünülen Gran Coclé kültürü, "altın işçiliğindeki ustalıklarıyla" bilinmekte.

1300 yıllık mezardan 'altın kaplı balina dişi' çıktı... Bu hazineye paha biçilemiyor

Gran Coclé, her ne kadar günümüzde tek bir medeniyetmiş gibi ele alınsa da, aslında arkeologların birden fazla "Orta Amerika medeniyetinin bulunduğu bir araştırma alanını tanımlamak için verdiği" bir şemsiye isim.

1300 yıllık mezardan 'altın kaplı balina dişi' çıktı... Bu hazineye paha biçilemiyor

Gran Coclé medeniyetlerinin ustalıkla işlenmiş eşyalarının muhteşem örnekleri, Panama genelindeki çok sayıda antik mezarda bulunmuştur.

1300 yıllık mezardan 'altın kaplı balina dişi' çıktı... Bu hazineye paha biçilemiyor

ÜLKE KÜÇÜK, ÖNEMİ BÜYÜK...

Son yıllarda arkeologlar tarafından keşfedilen en değerli hazinelerden birine ev sahipliği yapan Panama, bir Orta Amerika ülkesidir. 75 bin 417 km² yüzölçümü ile "Konya ilimizin yaklaşık iki katı" büyüklüğündedir. Nüfusu ise 4 milyon civarındadır.

1300 yıllık mezardan 'altın kaplı balina dişi' çıktı... Bu hazineye paha biçilemiyor

Panama, dünyanın en küçük ülkelerinden biridir, fakat Panama Kanalı'na ev sahipliği yapması, bu küçük ülkeyi dünya deniz açısından oldukça önemli hale getirmektedir. Zira Panama Kanalı, Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlamaktadır. 

1914 yılında inşa edilen bu kanal, nakliye maliyetlerini büyük ölçüde azalttığı için dünya ticaret yolları açısından son derece stratejik bir öneme sahiptir.

1300 yıllık mezardan 'altın kaplı balina dişi' çıktı... Bu hazineye paha biçilemiyor

Panama ayrıca, dünyanın en yüksek biyoçeşitliliklerinden birine sahiptir; ormanları, milli parkları ve yaban hayatı koruma alanları, sayısız bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapar.

hazine Panama

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