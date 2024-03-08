1300 yıllık mezardan 'altın kaplı balina dişi' çıktı... Bu hazineye paha biçilemiyor

Mezar, El Kanyo arkeolojik parkı olarak bilinen ve daha önce başka mezarların yanı sıra dikilitaşlar ve dini önem taşıyan ahşap yapılarının da bulunduğu bir lahitte keşfedildi.

Panama Kültür Bakanlığı'na göre bu alan, MS 700 ile 1000 yılları arasında Gran Coclé medeniyeti tarafından kullanılmıştı.