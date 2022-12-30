2022'de hangi ünlüler evlendi?

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 17:04
<p>2022 yılını geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu yıl, yakından takip edilen ünlülerden bazıları, sevenlerini mutlu edecek evlilik haberleriyle gündeme geldi. İşte 2022'de evlenen ünlüler...</p>

2022 yılını geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu yıl, yakından takip edilen ünlülerden bazıları, sevenlerini mutlu edecek evlilik haberleriyle gündeme geldi. İşte 2022'de evlenen ünlüler...

<p><strong>Aslı Enver - Berkin Gökbudak</strong></p> <p>Oyuncu Aslı Enver ve iş insanı Berkin Gökbudak 2022'de evlenen isimlerden oldu.</p>

Aslı Enver - Berkin Gökbudak

Oyuncu Aslı Enver ve iş insanı Berkin Gökbudak 2022'de evlenen isimlerden oldu.

<p>Şarkıcı Dilan Çıtak ve meslektaşı Levent Dörter, 2022'de evlenen ünlülerden oldu.</p>

Şarkıcı Dilan Çıtak ve meslektaşı Levent Dörter, 2022'de evlenen ünlülerden oldu.

<p>Oyuncu Ebru Şahin ve basketbol oyuncusu Cedi Osman, 2022'de evlenen ünlü isimlerden oldu. Çiftin nikahını Acun Ilıcalı kıydı.</p>

Oyuncu Ebru Şahin ve basketbol oyuncusu Cedi Osman, 2022'de evlenen ünlü isimlerden oldu. Çiftin nikahını Acun Ilıcalı kıydı.

<p><strong>Demet Özdemir - Oğuzhan Koç</strong></p> <p>Oyuncu Demet Özdemir ve oyuncu/şarkıcı Oğuzhan Koç çifti, 2022'de evlenen ünlülerden oldu.</p>

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç

Oyuncu Demet Özdemir ve oyuncu/şarkıcı Oğuzhan Koç çifti, 2022'de evlenen ünlülerden oldu.

<p><strong>Melis Birkan - Aras Aydın</strong></p> <p>Oyuncu Melis Birkan ve meslektaşı Aras Aydın, 2022'de evlenen çiftlerden oldu.</p>

Melis Birkan - Aras Aydın

Oyuncu Melis Birkan ve meslektaşı Aras Aydın, 2022'de evlenen çiftlerden oldu.

<p><strong>Seda Sayan - Çağlar Ökten</strong></p> <p>Şarkıcı Seda Sayan ve müzisyen Çağlar Ökten, 2022'de evliliğe adım atan isimlerden oldu.</p>

Seda Sayan - Çağlar Ökten

Şarkıcı Seda Sayan ve müzisyen Çağlar Ökten, 2022'de evliliğe adım atan isimlerden oldu.

<p><strong>Demet Evgar - Levent Babataş</strong></p> <p>Oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, 2022'de dünyaevine giren isimlerden oldu.</p>

Demet Evgar - Levent Babataş

Oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, 2022'de dünyaevine giren isimlerden oldu.

<p><strong>Selehattin Paşalı - Lara Tümer</strong></p> <p>Oyuncu Selehattin Paşalı ve Lara Tümer, 2022'de evlenen isimlerden oldu.</p>

Selehattin Paşalı - Lara Tümer

Oyuncu Selehattin Paşalı ve Lara Tümer, 2022'de evlenen isimlerden oldu.

<p><strong>Gökçe Bahadır - Emir Ersoy</strong></p> <p>Oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen Emir Ersoy, 2022'de evlenen isimlerden oldu. Çiftin nikahları Bodrum'da gerçekleşti.</p>

Gökçe Bahadır - Emir Ersoy

Oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen Emir Ersoy, 2022'de evlenen isimlerden oldu. Çiftin nikahları Bodrum'da gerçekleşti.

<p><strong>Ege Kökenli - Lior Ahituv</strong></p> <p>Oyuncu Ege Kökenli ve Lior Ahituv, 2022'de evliliğe adım atan isimlerden oldu.</p>

Ege Kökenli - Lior Ahituv

Oyuncu Ege Kökenli ve Lior Ahituv, 2022'de evliliğe adım atan isimlerden oldu.

<p><strong>İpek Filiz Yazıcı - Ufuk Beydemir</strong></p> <p>Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir, 2022'de evlenen ünlülerden oldu. Çiftin nikahları Roma'da gerçekleşti.</p>

İpek Filiz Yazıcı - Ufuk Beydemir

Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir, 2022'de evlenen ünlülerden oldu. Çiftin nikahları Roma'da gerçekleşti.

<p><strong>Yıldız Çağrı Atiksoy - Berk Oktay</strong></p> <p>Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve meslektaşı Berk Oktay, 2022'de evlenen ünlülerden oldu. </p>

Yıldız Çağrı Atiksoy - Berk Oktay

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve meslektaşı Berk Oktay, 2022'de evlenen ünlülerden oldu. 

<p><strong>Özge Gürel - Serkan Çayoğlu</strong></p> <p>Oyuncu Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, 2022'de evlenen isimlerden oldu.</p>

Özge Gürel - Serkan Çayoğlu

Oyuncu Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, 2022'de evlenen isimlerden oldu.

2022 ünlü oyuncu

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