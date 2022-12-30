2022'de hangi ünlüler evlendi?
2022 yılını geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bu yıl, yakından takip edilen ünlülerden bazıları, sevenlerini mutlu edecek evlilik haberleriyle gündeme geldi. İşte 2022'de evlenen ünlüler...
Aslı Enver - Berkin Gökbudak
Oyuncu Aslı Enver ve iş insanı Berkin Gökbudak 2022'de evlenen isimlerden oldu.
Şarkıcı Dilan Çıtak ve meslektaşı Levent Dörter, 2022'de evlenen ünlülerden oldu.
Oyuncu Ebru Şahin ve basketbol oyuncusu Cedi Osman, 2022'de evlenen ünlü isimlerden oldu. Çiftin nikahını Acun Ilıcalı kıydı.
Demet Özdemir - Oğuzhan Koç
Oyuncu Demet Özdemir ve oyuncu/şarkıcı Oğuzhan Koç çifti, 2022'de evlenen ünlülerden oldu.
Melis Birkan - Aras Aydın
Oyuncu Melis Birkan ve meslektaşı Aras Aydın, 2022'de evlenen çiftlerden oldu.
Seda Sayan - Çağlar Ökten
Şarkıcı Seda Sayan ve müzisyen Çağlar Ökten, 2022'de evliliğe adım atan isimlerden oldu.
Demet Evgar - Levent Babataş
Oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, 2022'de dünyaevine giren isimlerden oldu.
Selehattin Paşalı - Lara Tümer
Oyuncu Selehattin Paşalı ve Lara Tümer, 2022'de evlenen isimlerden oldu.
Gökçe Bahadır - Emir Ersoy
Oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen Emir Ersoy, 2022'de evlenen isimlerden oldu. Çiftin nikahları Bodrum'da gerçekleşti.
Ege Kökenli - Lior Ahituv
Oyuncu Ege Kökenli ve Lior Ahituv, 2022'de evliliğe adım atan isimlerden oldu.
İpek Filiz Yazıcı - Ufuk Beydemir
Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir, 2022'de evlenen ünlülerden oldu. Çiftin nikahları Roma'da gerçekleşti.
Yıldız Çağrı Atiksoy - Berk Oktay
Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve meslektaşı Berk Oktay, 2022'de evlenen ünlülerden oldu.
Özge Gürel - Serkan Çayoğlu
Oyuncu Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, 2022'de evlenen isimlerden oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu’nun sır görüşmesi
- 'Erdoğan buldozer gibi ezip geçer'
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya istifa çağrısı
- Çağlayan iki kişinin ismini paylaştı: 'Beni çok üzdü'
- Seçim tarihini belirlediler
- O restoranın kapısına kilit vuruldu
- İBB'nin Fatih tablosuna inceleme
- Pastadan tarih çıktı!
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' isteyen savcıya yeni görev
- 'Zehra sen niye böyle gariban kaldın?'