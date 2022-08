Ailece izlenebilecek 15 dizi

ÇİZMELİ KEDİNİN MACERALARI

Çizmeli Kedi'nin Maceraları veya The Adventures of Puss in Boots, Amerikan bilgisayar animasyonlu bir web televizyon dizisidir. Eric Bauza'nın söyledine göre, DreamWorks Animation Shrek serisinin Puss in Boots'u karakterini canlandırıyor. Dizinin ilk beş bölümüyle 16 Ocak 2015'te Netflix'te başladı; Dördüncü sezon 16 Aralık 2016'da yayınlandı.

Seride, önyargısız bir şekilde efsanevi mistik hazinesini dış dünyadan koruyan büyüyü bozduktan sonra Puss in Boots'un, daha önce gizli olan San Lorenzo şehrini korumak için işgalcilerin sonsuz bir lejyonuyla savaştığı görülüyor. Dolayısıyla kasabayı bir kez daha örtecek olan koruma büyüsünü yerine getirmenin bir yolu bulmalı.