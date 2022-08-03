Ailece izlenebilecek 15 dizi

ANNE WITH AN E

Anne with an E, Lucy Maud Montgomery'nin klasik çocuk edebiyatı Anne Green of Green Gables'dan uyarlanan Kanadalı bir dizi televizyon dizisidir. CBC Television için Moira Walley-Beckett, Amy Shirley McNulty, Anne Shirley, Geraldine James Marilla Cuthbert, R. H. tarafından yaratıldı. İlk bölümünü 19 Mart 2017'de son bölümünü ise 24 Kasım 2019'da yayımlamıştır. Dizi 2017 ve 2018 yıllarında Kanada Televizyonları Ödülleri'nde en iyi drama dizisi ödülünü kazanmıştır. Yetim olma, psikolojik travmalar ve cinsiyet eşitsizliği, ırkçılık, ifade özgürlüğü gibi sosyal konuları ele almıştır.

1896 yılında iki kardeş olan Matthew ve Marilla Cuthbert çiftliklerinin işlerine yardımcı olması amacıyla yetimhaneden bir erkek çocuğu evlat edinmeye karar verirler. Matthew evlat edindikleri çocuğu almaya tren istasyonuna gittiğinde bir erkek çocuğu yerine hayal gücü geniş, konuşkan, neşeli, enerjik, 13 yaşında bir kız çocuğunu evlat edindiklerini fark eder. Bu kız çocuğu Anne'nin ailesi o daha birkaç aylıkken ölmüş ve Anne'de bu zamana kadar farklı ailelerde hizmetçilik yapmıştır.

Matthew, Anne'nin kalmasını isterken Marilla işe yaramaz ve öksüz bir kız olması nedeniyle Anne'e güvenmez. Bir yanlışlık üzerine Anne'i yetimhaneye geri gönderirler. Daha sonra yaptıkları korkunç yanlışı fark edip Anne'i bulmaya çabalarlar. Anne, Cuthbert kardeşlerle yaşamaya başladığında okul arkadaşları ve yaşadıkları mahalledeki komşuları tarafından dışlanır. Fakat Anne zekası, problem çözme yeteneği ve hayal gücü sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelir.