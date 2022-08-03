Ailece izlenebilecek 15 dizi
ANNE WITH AN E
Anne with an E, Lucy Maud Montgomery'nin klasik çocuk edebiyatı Anne Green of Green Gables'dan uyarlanan Kanadalı bir dizi televizyon dizisidir. CBC Television için Moira Walley-Beckett, Amy Shirley McNulty, Anne Shirley, Geraldine James Marilla Cuthbert, R. H. tarafından yaratıldı. İlk bölümünü 19 Mart 2017'de son bölümünü ise 24 Kasım 2019'da yayımlamıştır. Dizi 2017 ve 2018 yıllarında Kanada Televizyonları Ödülleri'nde en iyi drama dizisi ödülünü kazanmıştır. Yetim olma, psikolojik travmalar ve cinsiyet eşitsizliği, ırkçılık, ifade özgürlüğü gibi sosyal konuları ele almıştır.
1896 yılında iki kardeş olan Matthew ve Marilla Cuthbert çiftliklerinin işlerine yardımcı olması amacıyla yetimhaneden bir erkek çocuğu evlat edinmeye karar verirler. Matthew evlat edindikleri çocuğu almaya tren istasyonuna gittiğinde bir erkek çocuğu yerine hayal gücü geniş, konuşkan, neşeli, enerjik, 13 yaşında bir kız çocuğunu evlat edindiklerini fark eder. Bu kız çocuğu Anne'nin ailesi o daha birkaç aylıkken ölmüş ve Anne'de bu zamana kadar farklı ailelerde hizmetçilik yapmıştır.
Matthew, Anne'nin kalmasını isterken Marilla işe yaramaz ve öksüz bir kız olması nedeniyle Anne'e güvenmez. Bir yanlışlık üzerine Anne'i yetimhaneye geri gönderirler. Daha sonra yaptıkları korkunç yanlışı fark edip Anne'i bulmaya çabalarlar. Anne, Cuthbert kardeşlerle yaşamaya başladığında okul arkadaşları ve yaşadıkları mahalledeki komşuları tarafından dışlanır. Fakat Anne zekası, problem çözme yeteneği ve hayal gücü sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelir.
AVATAR
Avatar: Son Havabükücü, ABD kaynaklı Emmy Ödüllü çizgi dizi. Asya etkileri taşıyan dövüş sanatları ve elementler etrafında dönen "Avatar Aang" ve arkadaşlarının dünyayı acımasız Ateş Kralı'ndan kurtarmak için çıktıkları macerayı anlatmaktadır. Dizinin senaryosu bir kitap serisi olarak yazılmıştır. Her sezon bir "kitap" ve her bölüm bir "bölüm" olarak tanımlanır. Dizi, NickToons'da 6-11 yaş arası grubun dışında da çok yüksek reytinglere ulaşmıştır. Dizinin bu büyük başarısı üzerine 2. ve 3. sezonun siparişi verilmiştir. 3. sezon ABD'de başlamış ve 2008 yılında bitmiştir. Dizideki kahramanların oyuncak figürleri, bilgisayar oyunları, kart oyunları vb. satışa sunulmuştur.
Aang adlı 12 yaşındaki (Buz dağında 100 yıl donarak kalması düşünülünce 112 yaşındadır.) bir Hava Bükücü, Güney Hava Tapınağı'nda yaşamaktaydı. Yaşlı keşişlerden kendisinin Avatar olduğunu öğrendi. Normalde bir Avatar'a gerçek kimliği 16 yaşına bastığında söylenirdi ancak keşişler 4 ulus arasındaki savaşın yaklaşmakta olmasından korktukları için bunu daha önce açıkladılar çünkü bir savaş başladığında barışı getirebilecek ve dengeyi yeniden sağlayabilecek tek kişi Avatar'dı. Kısa bir süre sonra Aang, öğreticisi ve koruyucusu Keşiş Gyatso'dan ayrılmak ve eğitimine devam etmek için Doğu Hava Tapınağı'na gitmesi gerektiğini öğrendi.
Korkmuş ve kafası karışmış olan Aang, uçan bizonu Appa ile birlikte kaçmaya karar verdi. Ama Güney Okyanusu'nda ani bir fırtına ile karşılaştı ve okyanusun dibine doğru batmaya başladı. Kendinden geçmiş bir halde bilinçsizce Avatar Hâli'ne geçen Aang, kendisini ve Appa'yı korumak için bir balon yarattı. Ancak Aang yarattığı buzdağının içinde Avatar hâlinde kaldı ve bu buzdağı Güney Kutbu'na doğru sürüklendi. Katara ve Sokka balığa çıktıklarında Aang'i buldular ve Aang'e ateş ulusunun diğer uluslara yaptığı izdihamı durdurmak için yardım etmeye karar verdiler.
BEBEK BAKICILARI KULÜBÜ
Netflix’in çocuk dizisi “Bebek Bakıcıları Kulübü” daha önce de dizi olarak uyarlanmış kitap serisinin yeni ve modern bir uyarlaması.
Ortaokulda okuyan dört tane çok yakın kız arkadaş... Yaşadıkları çevredeki ailelerin küçük çocuklar için bebek bakıcısı bulamamaktan yakınmaları nedeniyle Kristy’nin aklına bir fikir gelir. Bir “Bebek Bakıcıları Kulübü” açarak profesyonel ajanslardan daha uygun bir fiyatla bu taleplere cevap verip harçlıklarını çıkartmaya karar verirler.
Kızların her birinin kişilikleri ve yetenekleri farklı. Kristy kardeşleriyle ve bekar annesiyle yaşıyor. Claudia ablasıyla sürtüşüyor ve ressam olmak isteyen sanata duyarlı bir kız. Mary Anne ona karşı biraz fazla koruyucu olan bu nedenle de biraz baskılayan babasından biraz şikayetçidir. Stacey ise içlerindeki en duygusal ve hassas kız. Tip 1 diyabetli olduğunu arkadaşlarından saklamaktadır.
CARS
Piston Kupa'sını almayı hedefleyen çaylak bir yarışçı olan Şimşek McQueen, son yarışta liderliği 3 yarışçı ile paylaşmıştır, bu yarışcılar Kral lakaplı Strip Weathers ve Chick Hicks'dir. Son bir yarış için California'ya doğru yola çıkan Şimşek McQueen, yolda onu taşıyan araçtan düşer ve kaybolur. Onu taşıyan aracı ararken yolu Radyatör kasabasına düşer. Porsche marka bir araba olan Sally'ye aşık olur ve art arda 3 tane Piston Kupası almış yarışçı Hudson Hornet (Doc) ile tanışır. Kasaba'da yaşayan Çekici Mater ile dostluk kurar. Burda geçirdiği sürede hayatı değişir.
California'ya tam vaktinde yetişen Şimşek McQueen, geride bıraktığı anılar yüzünden yarışa odaklanamaz. Yarışın kendisi için bittiğini düşünürken Radyatör kasabasında ki arkadaşları ona yardıma gelir ve Pit lideri Hudson Hornet (Doc) olur. Tam yarışı kazanıcakken Kral (Strip Weathers) bir kaza geçirir. Ona yardım etmek isteyen Şimşek McQueen, Kral'ın yarışını bitirebilmesini sağlar ve bu yüzden yarışı kaybeder. Bundan dolayı saygı gören Şimşek McQueen, mutlu olur ve Radyatör kasabasına geri döner ve yarış üssünü buraya kurar.
BİZİM GEZEGENİMİZ
Our Planet Birleşik Krallık yapımı doğa belgeseli dizisidir. Netflix için hazırlanan 8 bölümlük belgeselin yapımcılığını Alastair Fothergill ve Keith Scholey liderliğindeki Silverback Films yapmıştır. Sunumunu doğa tarihçisi David Attenborough yapmıştır. İlk bölümü 5 Nisan 2019 tarihinde yayınlanmıştır.
Belgesel, ekosistemin devamlılığını sağlama ve iklim değişikliğinin tüm canlıları nasıl etkilediğine odaklanan geleneksel doğa belgesellerine göre insanların çevre üzerindeki etkisine daha fazla odaklanmasıyla dikkat çekiyor. Netflix'in şimdiye kadar yaptığı ilk doğa belgeselidir. Netflix, diziyi yayınlandığı ilk ayda 25 milyon hanenin izlemesinin beklendiğini açıklamıştı. Daha sonra diziyi Mart 2021 itibarıyla 100 milyon hanenin izlediği bildirildi.
ÇİZMELİ KEDİNİN MACERALARI
Çizmeli Kedi'nin Maceraları veya The Adventures of Puss in Boots, Amerikan bilgisayar animasyonlu bir web televizyon dizisidir. Eric Bauza'nın söyledine göre, DreamWorks Animation Shrek serisinin Puss in Boots'u karakterini canlandırıyor. Dizinin ilk beş bölümüyle 16 Ocak 2015'te Netflix'te başladı; Dördüncü sezon 16 Aralık 2016'da yayınlandı.
Seride, önyargısız bir şekilde efsanevi mistik hazinesini dış dünyadan koruyan büyüyü bozduktan sonra Puss in Boots'un, daha önce gizli olan San Lorenzo şehrini korumak için işgalcilerin sonsuz bir lejyonuyla savaştığı görülüyor. Dolayısıyla kasabayı bir kez daha örtecek olan koruma büyüsünü yerine getirmenin bir yolu bulmalı.
MERLİN
Merlin, 20 Eylül 2008'de başlamış olan fantastik-drama türünde bir İngiliz televizyon dizisi. Dizi Kral Arthur efsanelerine ve gizemli büyücü Merlin'in Arthur bir prens iken başlamış olan ilişkilerine dayanır ancak efsanenin geleneksel versiyonlarından belirgin bir biçimde farklılık gösterir. Dizi Türkiye'de CNBC-e ve e2 kanallarında yayınlanmaktaydı. Dizi 24 Aralık 2012'de sona ermiştir.
İngiliz yapımı bir dizi olan Merlin'de büyünün ve doğaüstü yaratıkların diyarı Camelot'ta ileride önemli bir büyücü olacak Merlin’in gençlik yıllarını konu almaktadır. Kral Uther tarafından yönetilen Camelot Krallığı’nda büyü yapmanın yasak olduğu bir dönemde, doğaüstü yeteneklere sahip Merlin adında genç bir adamın yolu ileride tahta geçecek Prens Arthur’la kesişir. İki genç adamın rekabetle başlayan tanışıklıkları kısa sürede dostluğa dönüşür. Dizide belirtildiği kadarıyla hem Camelot, hem de diğer krallıkların kaderinde büyük rol oynayacaklardır.
Merlin dizisinde Katie McGrath, Bradley James, Colin Morgan ve Angel Coulby gibi genç oyunculardan oluşan bir kadroya sahip. Merlin’de baş karakterlere eşlik eden iki önemli figürse tecrübeli ve yetkin oyuncular tarafından canlandırılıyor. Buffy the Vampire Slayer'da Avcı gözetmeni Giles rolünü oynamış Anthony Head Kral Uther'ı canlandırırken, Merlin'e yol gösteren Büyük Ejderha'yı Oscar adayı aktör John Hurt seslendiriyor.
PULSAR
Pulsar, ilk bölümü 10 Haziran 2008 tarihinde yayınlanan, yapımcılığını Ayşe Şule Bilgiç, yönetmenliğini Ayşe Şule Bilgiç, Serkan İpekören, Kartal Çidamlı ve Mustafa Yaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Engin Elgün, Kubilay Zerener, Aybike Ertürk, Yasemin Özek, Duygu Nişancı, Alper Erze ve Ramazan Denizhan'ın yazdığı, başrollerini Pulsar Von Juliet, Ayberk Koçar, Buket Dereoğlu, Kayra Şenocak ve Ecem Uzun'un paylaştığı aile türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, 30 Eylül 2008 tarihinde yayınlanan 17. bölümüyle final yaparak sona ermiştir.
RILAKKUMA VE KAORU
Tembel bir ayı olan Rilakkuma, sıradan biri gibi görünen genç kadın Kaoru’nun yeni ev arkadaşıdır. Evde onun dışında küçük beyaz bir yavru ayı olan Korilakkuma ve Kaoru'nun kuşu Kiiroitori de vardır. Zamanının çoğunu evde tembellik yaparak geçiren Rilakkuma aynı zamanda gizemli bir ayıdır. Kaoru ve sevimli dostları hep birlikte türlü maceralara atılır...
SHE RA VE GÜÇ PRENSESLERİ
She-Ra ve Güç Prensesleri, 1985 yapımı She-Ra: Güç Prensesi imtiyazından uyarlanan amerikan 2018 Netflix imtiyazıdır. Animasyon, yetim olan Adora adındaki bır kızın nasıl bir savaşcı olduğunu anlatıyor. She-Ra ve Güç Prensesleri, çeşitli oyuncu kadrosu ve She-Ra ile en yakın arkadaşı, baş düşmanı Catra arasındaki karmaşık ilişki nedeniyle özellikle övgü aldı. 2019'da şov, Olağanüstü Çocuklar ve Aile Programcılığı dalında GLAAD Medya Ödülü'ne ve 46. Gündüz Emmy Ödüllerinde, Gündüz Emmy Ödülü'ne aday gösterildi.
Adora, herkes gibi sıradan bir genç kızdır, ormanda gördüğü kılıca sahip olana kadar. Kılıcı eline alır almaz dünyanın en güçlü güç prensesi olan She-Ra'ya dönüşür. Acaba Adora, arkadaşlarıyla beraber dünyayı kurtarmayı başaracak mı?
STAR WARS ASİLER
Star Wars Asiler, Lucasfilm ve Lucasfilm Animation tarafından CGI bilgisayar animasyonuyla hazırlanmış Star Wars'ın devamı niteliğindeki serisidir. Dizi, hikâye olarak 1977 ve 2005 filmleri olan Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı ve Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut arasında geçmektedir. Bu dönemde, Galaktik İmparatorluk ele geçirdiği gücü arttırarak Galaksi'deki diğer kalan tüm Jedi savaşçılarını yakalamayı amaçlıyor. Yalnız bu esnada, İmparatorluk'a karşı acemice bir başkaldırı şekillenmektedir. Serinin görsel yapımını diğer üçlemenin de üreticisi olan Ralph McQuarrie üstlenmiştir.
Dave Filoni, Simon Kinberg, ve Greg Weisman seride yönetici yapımcı olarak yer almıştır. Kinberg, ilk sezon için 16 bölüm üretileceğini belirtmiş ve orijinal üçlemeden gelen karakterlerle birlikte yeni karakterlere de yer verildiğini açıklamıştır.
STRANGER THINGS
Stranger Things, ABD yapımı bilimkurgu-korku türündeki internet dizisi. Duffer Kardeşler tarafından yönetmenliği, senaristliği ve yönetici yapımcılığı üstlenilen dizi aynı zamanda Shawn Levy ve Dan Cohen tarafından üretilmiştir. Temmuz 2016'da yayınlanan ilk sezonda Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono ve Matthew Modine ana kadroda, Noah Schnapp ve Joe Keery yardımcı rollerde yer aldı. İkinci sezonda, Schnapp ve Keery ana kadroya dahil olurken Sadie Sink, Dacre Montgomery, Sean Astin ve Paul Reiser ise diziye katıldı.
1980'lerde Indiana eyaletinin Hawkins adındaki kurgusal kasabasında konusu geçen dizinin ilk sezonu, genç bir çocuğun kasabada meydana gelen doğaüstü olayların ortasında kaybolması ve kaybolan arkadaşlarını arayan üç çocuğa yardım eden, psikokinetik güçlere sahip bir kızın ortaya çıkışı üzerine yapılan araştırmaları anlatmaktadır. Stranger Things 2 başlıklı ikinci sezon, ilkinden bir yıl sonrasını konu alır ve karakterlerin o sezondan sonra oluşan sonuçlarla başa çıkmasını anlatmaktadır.
Duffer Kardeşler, 1980'lerde geçen zaman çizelgesini kurdu ve 80'lerin pop kültürü için bir bağlılık yaratarak doğaüstü unsurların yanı sıra, gizem-fantastik-dram karışımı olarak geliştirdi. Bazı temalar ve yönler, Steven Spielberg, John Carpenter ve Stephen King tarafından üretilen eserlerden uyarlanarak oluşturuldu.
SÜPER BABA
Dizide üç çocuklu boşanmış bir baba olan Fikret Aksu namıdiğer Fiko'nun, çocuklarıyla olan ilişkileri ve aşkları konu alınmıştır. Fiko, Çengelköy'de sabit bir işi olmayan yardımsever bir insandır. İlk aşkı, en yakın arkadaşı Nihat'ın kız kardeşi İpek'tir ve Fiko, hayatındaki en büyük hatayı yaparak Şule adında zengin bir kadınla evlenir. Bu evlilikten 3 çocuğu olan Fiko, İpek'i bir türlü unutamaz ve birkaç yıl sonra boşanır.
Fiko, İpek ile ilgili hislerini yeniden canlandırmaya başlamışken beklenmedik bir kararla İpek, ABD'ye gider. İpek'in bu kararı Fiko için bir yıkım olmuştur ve intihara kadar sürüklemiştir. Sonraki zamanlarda oğlunun okulundaki Fransızca öğretmeni olan Deniz ile bir aşk yaşamaya başlayan Fiko, en yakın arkadaşı Nihat'la bu yüzden kavga bile etmiştir. Sevdiği kadının gerçek adının Deniz değil de Derya olduğunu öğrenen Fiko, sadece isminin değil hayatının da farklı olduğunu görecektir. Deniz'in geçmişte saplantılı bir ilişkisi olmuş ve bu açığa çıkmıştır. Deniz'in saplantılı âşığı ile karşı karşıya gelen Fiko, saplantılı âşığı öldürmek suçundan hapse girer. Daha sonra görülen davalarda suçsuz olduğu anlaşılan Fiko, bu aşkına da kavuşamamıştır.
Hapishanede dertli arkadaşı Celal'in derdine çözüm bulması gerektiğine inanan Fiko'nun bu kararı, kendi hayatını da etkilemiştir. Celal, kızı Zeytin ile kız kardeşi Elif'e göz kulak olmasını istemiştir. Bu konuda elinden gelen her şeyi yapan Fiko'nun Elif ile arasında bir çekim başlar. İlk başlarda Fiko, Elif'in yaşı yüzünden bu ilişkiye uzak dursa da zamanla kendisi de bu ilişkiyi kabul etmiştir. Fiko'nun dizi bittiğinde bilinen en son aşkı Elif olmuştur.
Dizi içerisinde, Fiko'nun büyük kızı Zeynep'in özgürlük çabası, oğlu Alim'in aşkı ve Çengelköy semtindeki esnafın dertleri, sohbetleri anlatılmıştır.
Dizi, gösterildiği dönemde büyük ilgi görmüş ve Türk televizyon tarihindeki yerini aldı.
YEDİ NUMARA
Yedi Numara, 2000-2003 yılları arasında TRT 1'de yayınlanmış olan komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Fora Film tarafından yapılmıştır. Üniversite eğitimi almak için çeşitli yörelerden gelmiş 4 şehirli kız ve 2 taşralı erkek öğrencinin ve bunların peşine takılan 1 taşralı işsizin, sosyal ve kültürel yönden farklılıklarına değinilmiş, bununla birlikte birbiriyle olan ilişkilerinde yaşadıkları güçlükler ekrana yansıtılmıştır. 3 sezondan oluşan dizi, 23 Haziran 2003 tarihinde yayımlanan 92. bölümü ile final yaparak sona erdi.
Günlerden bir gün, 7 numaralı ahşap evin üst katını çevre mühendisliği öğrencisi dört kız tutar. Birbirlerini yurtta tanımışlar ve hemen kaynaşmışlardır. Hepsi, Anadolu'nun büyük kentlerinden, üniversite okumak amacıyla İstanbul'a gelmiştir. Bir gün Bakkal Vahit'in, memleketteki ağabeylerinden ikisinin oğullarının da İstanbul'da üniversite kazanacağı tutar. Başka bir ağabeyinin oğlu da, babasını üniversiteyi kazandım diye kandırarak ticarette büyük atılımlar yapmak amacıyla "Akarı yok kokarı yok, temiz iş." felsefesi ile amca oğullarının arasına karışır. Katıksız taşralı olan ve daha önce İstanbul'a dair hiçbir fikirleri olmayan bu üç delikanlı da, 7 numaranın alt katına yerleşir.
Daha sonra Olgun Şimşek'in canlandırdığı Sabit (namıdiğer Tarık Arkın) karakteri de diziye İstanbul'da okuyan gençlerden Recep'in ağabeyi olarak katılmıştır. Sabit ise İstanbul'a kendi tabiriyle "erkek aktör" olma hayaliyle gelmiştir.
Türkiye'de yapılan komedi dizileri arasında başı çekenlerden birisi olan 7 Numara'nın en büyük özelliklerinden biri ise yöresel dilin mizah içerisinde ustaca kullanılmasıdır.
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