Hakkari, Yüksekova’da çatılardaki buz sarkıtları 4 metreyi buldu

Evinin balkonundan buz sarkıtlarını kıran Nevzat Alter isimli yurttaş, ‘’Havalar geceleri baya soğuyor. Gördünüz gibi buz sarkıtları aşağıya kadar sarkmış durumda. Bende bu sarkıtları tehlike saçmasında diye elime aldığım fırça ile kırmaya çalışıyorum. Ama maalesef o kadar kalın olmuşlar ki kırılmıyor.