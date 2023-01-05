Jenna Ortega, Lilly Collins, Hande Erçek... Dünyanın en güzel yüzlü 100 kadını belli oldu
TC Candler ve Independent Critics her yıl olduğu gibi bu yıl da en güzel 100 kadını belirledi. Kullanıcı oylarıyla belirlenen listede 4 ünlü Türk isim de yer aldı. Listedeki Türk isimlerin arasında Türk asıllı Eden Fines, Hande Erçel, Özge Yağız ve Sıla Türkoğlu bulunuyor.
Listede ilk sıra ABD'li model Jasmine Tookes'un olurken, ikinci sırada Kore-ABD'li şarkıcı ve oyuncu Nancy Jewel McDoni, üçüncü sırada ise Taylandlı şarkıcı ve dansçı Lisa yer aldı.
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