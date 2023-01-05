Jenna Ortega, Lilly Collins, Hande Erçek... Dünyanın en güzel yüzlü 100 kadını belli oldu

TC Candler ve Independent Critics her yıl olduğu gibi bu yıl da en güzel 100 kadını belirledi. Kullanıcı oylarıyla belirlenen listede 4 ünlü Türk isim de yer aldı. Listedeki Türk isimlerin arasında Türk asıllı Eden Fines, Hande Erçel, Özge Yağız ve Sıla Türkoğlu bulunuyor.