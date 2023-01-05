Jenna Ortega, Lilly Collins, Hande Erçek... Dünyanın en güzel yüzlü 100 kadını belli oldu

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 12:01
<p>TC Candler ve Independent Critics her yıl olduğu gibi bu yıl da en güzel 100 kadını belirledi. Kullanıcı oylarıyla belirlenen listede 4 ünlü Türk isim de yer aldı. Listedeki Türk isimlerin arasında Türk asıllı Eden Fines, Hande Erçel, Özge Yağız ve Sıla Türkoğlu bulunuyor.</p>

TC Candler ve Independent Critics her yıl olduğu gibi bu yıl da en güzel 100 kadını belirledi. Kullanıcı oylarıyla belirlenen listede 4 ünlü Türk isim de yer aldı. Listedeki Türk isimlerin arasında Türk asıllı Eden Fines, Hande Erçel, Özge Yağız ve Sıla Türkoğlu bulunuyor.

<p>Listede ilk sıra ABD'li model Jasmine Tookes'un olurken, ikinci sırada Kore-ABD'li şarkıcı ve oyuncu Nancy Jewel McDoni, üçüncü sırada ise Taylandlı şarkıcı ve dansçı Lisa yer aldı. </p>

Listede ilk sıra ABD'li model Jasmine Tookes'un olurken, ikinci sırada Kore-ABD'li şarkıcı ve oyuncu Nancy Jewel McDoni, üçüncü sırada ise Taylandlı şarkıcı ve dansçı Lisa yer aldı. 

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Jenna Ortega Lily Collins Hande Erçel sıla türkoğlu Özge Yağız

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