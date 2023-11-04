Paylaşılamayan araba: Vale Audi RS7'yi önce çaldı sonra çaldırdı

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2023 Cumartesi, 16:00
Paylaşılamayan araba: Vale Audi RS7'yi önce çaldı sonra çaldırdı

ABD'de bir otelde konaklamak üzere lüks otomobili ile giriş yapan kişi aracını valeye teslim etti. Ardındansa ilginç bir olay yaşandı...

Paylaşılamayan araba: Vale Audi RS7'yi önce çaldı sonra çaldırdı

ABD'de bir adamın otelde rüya gibi bir tatil yapma hayali kâbusla sonuçlandı. Yeni aldığı Audi RS7 model otomobilini valeye bırakan adam, daha sonra arabasını park etmesi için emanet ettiği kişinin arabayla gezintiye çıktığını öğrendi. 

İlginç olaysa bundan sonra yaşandı. Fail olduğu iddia edilen kişi ikinci bir grup suçlunun aracı kendisinden çaldığı bir olaya karıştı.

Paylaşılamayan araba: Vale Audi RS7'yi önce çaldı sonra çaldırdı

Olay yaklaşık iki ay önce Baltimore, Maryland'de bulunan bir otelde meydana geldi. Audi sahibi Brian Eller adlı şahıs anahtarlarını oteldeki vale servisine bırakmış ve randevu gecesi için otele gitmişti. Ertesi sabah otel müdürü kötü haberi vermek için Eller'in kapısına geldi. Ardıdan Audi RS7 model arabasının çalınmış olduğu bilgisini verdi.

Paylaşılamayan araba: Vale Audi RS7'yi önce çaldı sonra çaldırdı

Araç sahibinin aracını teslim ettiği vale Jordan Richardson ise polise verdiği bilgide arabayı bir araba buluşmasına götürdüğünü söyledi. Richardson bu buluşmaya gitmesinin ardından kendisi arka koltukta otururken üç kişinin daha arabaya atladığını ve arabayı kendisinden çaldığını iddia etti. 

Paylaşılamayan araba: Vale Audi RS7'yi önce çaldı sonra çaldırdı

Polisler arabayı parçalanmış halde buldu. Bulunan aracın önemli ölçüde hasar aldığı da ifade edildi.

Olayın ardından vale olarak görev yapan Richardson'ın hırsızlık suçundan yargılandığı da ifade edildi.

audi rs7 ABD hırsızlık otomobil haberleri

En Çok Okunan Haberler