Paylaşılamayan araba: Vale Audi RS7'yi önce çaldı sonra çaldırdı
ABD'de bir otelde konaklamak üzere lüks otomobili ile giriş yapan kişi aracını valeye teslim etti. Ardındansa ilginç bir olay yaşandı...
ABD'de bir adamın otelde rüya gibi bir tatil yapma hayali kâbusla sonuçlandı. Yeni aldığı Audi RS7 model otomobilini valeye bırakan adam, daha sonra arabasını park etmesi için emanet ettiği kişinin arabayla gezintiye çıktığını öğrendi.
İlginç olaysa bundan sonra yaşandı. Fail olduğu iddia edilen kişi ikinci bir grup suçlunun aracı kendisinden çaldığı bir olaya karıştı.
Olay yaklaşık iki ay önce Baltimore, Maryland'de bulunan bir otelde meydana geldi. Audi sahibi Brian Eller adlı şahıs anahtarlarını oteldeki vale servisine bırakmış ve randevu gecesi için otele gitmişti. Ertesi sabah otel müdürü kötü haberi vermek için Eller'in kapısına geldi. Ardıdan Audi RS7 model arabasının çalınmış olduğu bilgisini verdi.
Araç sahibinin aracını teslim ettiği vale Jordan Richardson ise polise verdiği bilgide arabayı bir araba buluşmasına götürdüğünü söyledi. Richardson bu buluşmaya gitmesinin ardından kendisi arka koltukta otururken üç kişinin daha arabaya atladığını ve arabayı kendisinden çaldığını iddia etti.
Polisler arabayı parçalanmış halde buldu. Bulunan aracın önemli ölçüde hasar aldığı da ifade edildi.
Olayın ardından vale olarak görev yapan Richardson'ın hırsızlık suçundan yargılandığı da ifade edildi.
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