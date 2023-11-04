Paylaşılamayan araba: Vale Audi RS7'yi önce çaldı sonra çaldırdı

ABD'de bir adamın otelde rüya gibi bir tatil yapma hayali kâbusla sonuçlandı. Yeni aldığı Audi RS7 model otomobilini valeye bırakan adam, daha sonra arabasını park etmesi için emanet ettiği kişinin arabayla gezintiye çıktığını öğrendi.

İlginç olaysa bundan sonra yaşandı. Fail olduğu iddia edilen kişi ikinci bir grup suçlunun aracı kendisinden çaldığı bir olaya karıştı.