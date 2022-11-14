Son Dakika: Ünlülerden 'İstiklal Caddesi' paylaşımları...
İstanbul İstiklal Caddesi'nde dün akşam yaşanan terör saldırısının ardından 6 kişi yaşamını yitirdi.
Tüm Türkiye yasa boğulurken, ünlü isimlerden de taziye mesajları geldi.
Acun Ilıcalı, Müge Anlı, Tarkan ve daha pek çok isim olay sonrası art arda paylaşımlarda bulundu.
İşte o paylaşımlar...
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