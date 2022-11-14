Son Dakika: Ünlülerden 'İstiklal Caddesi' paylaşımları...

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2022 Pazartesi, 09:36
<p>İstanbul İstiklal Caddesi'nde dün akşam yaşanan terör saldırısının ardından 6 kişi yaşamını yitirdi.</p> <p>Tüm Türkiye yasa boğulurken, ünlü isimlerden de taziye mesajları geldi.</p> <p>Acun Ilıcalı, Müge Anlı, Tarkan ve daha pek çok isim olay sonrası art arda paylaşımlarda bulundu.</p>

İstanbul İstiklal Caddesi'nde dün akşam yaşanan terör saldırısının ardından 6 kişi yaşamını yitirdi.

Tüm Türkiye yasa boğulurken, ünlü isimlerden de taziye mesajları geldi.

Acun Ilıcalı, Müge Anlı, Tarkan ve daha pek çok isim olay sonrası art arda paylaşımlarda bulundu.

<p>İşte o paylaşımlar... </p>

İşte o paylaşımlar... 

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Beyoğlu İStiklal caddesi patlama

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