Tedavisi olmayan hastalığıyla mücadele ediyordu: Yasemin İnce'nin son hali gündem oldu
'İnce İnce Yasemince' dizisiyle birçok tiplemeye hayat veren ve akıllara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, son haliyle gündeme geldi. Yalçın, tedavisi olmayan kas ve bağ dokusu hastalığı ile mücadele ediyor.
YASEMİN YALÇIN KİMDİR?
1959 yılında Malatya-Pütürge'de dünyaya gelen Yasemin Yalçın, 1982'de İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur.
1988 yılında Demet Akbağ ile beraber bir reklam filminde oynadı. Kenter Tiyatrosu'nda çalıştı.
Birçok film ve tiyatro oyununda bulunan oyuncu, 2009 yılında Suzan Kardeş tarafından çıkarılan Makyaj Odası Şarkıları albümünde seslendirdiği Taht Kurmuşsun Kalbime adlı şarkı ile albümde yer almıştır.
Kızı Eda'nın şeker hastalığına yakalanması sonrasında tiyatroya ara vermiştir. Daha sonra 'Oyunun Oyunu' adlı tiyatro oyunuyla tiyatroya geri dönmüştür. 1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü almıştır.
'İnce İnce Yasemince' adlı kült TV klasiğinde yıllarca değişik karakterler canlandırmıştır. Yasemin Yalçın, Sürahi Hanım, Alican, Şuayip ve Kakılmış karakterlerine hayat vererek büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur.
Meslektaşı İlyas İlbey'le evli olan Yasemin Yalçın’ın 2005 yılından beri tıpta tedavisi bulunmayan bir hastalık olan Fibrominyenji (kas ve bağ dokusu hastalığı) ile mücadele ettiği belirtiliyor.
Yeniden gündem olan oyuncunun son hali şaşırttı. Öte yandan Yalçın, son olarak “Her Şey Bedava” isimli bir yeni oyunuyla çok yakında sevenleriyle buluşacak.
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