Tedavisi olmayan hastalığıyla mücadele ediyordu: Yasemin İnce'nin son hali gündem oldu

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2022 Pazar, 10:20
<p>'<strong>İnce İnce Yasemince</strong>' dizisiyle birçok tiplemeye hayat veren ve akıllara kazınan ünlü oyuncu <strong>Yasemin Yalçın</strong>, son haliyle gündeme geldi. Yalçın, tedavisi olmayan kas ve bağ dokusu hastalığı ile mücadele ediyor.</p>

'İnce İnce Yasemince' dizisiyle birçok tiplemeye hayat veren ve akıllara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, son haliyle gündeme geldi. Yalçın, tedavisi olmayan kas ve bağ dokusu hastalığı ile mücadele ediyor.

<h3>YASEMİN YALÇIN KİMDİR?</h3> <p>1959 yılında Malatya-Pütürge'de dünyaya gelen Yasemin Yalçın, 1982'de İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur.</p>

YASEMİN YALÇIN KİMDİR?

1959 yılında Malatya-Pütürge'de dünyaya gelen Yasemin Yalçın, 1982'de İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur.

<p>1988 yılında Demet Akbağ ile beraber bir reklam filminde oynadı. Kenter Tiyatrosu'nda çalıştı.</p>

1988 yılında Demet Akbağ ile beraber bir reklam filminde oynadı. Kenter Tiyatrosu'nda çalıştı.

<p>Birçok film ve tiyatro oyununda bulunan oyuncu, 2009 yılında Suzan Kardeş tarafından çıkarılan Makyaj Odası Şarkıları albümünde seslendirdiği Taht Kurmuşsun Kalbime adlı şarkı ile albümde yer almıştır.</p>

Birçok film ve tiyatro oyununda bulunan oyuncu, 2009 yılında Suzan Kardeş tarafından çıkarılan Makyaj Odası Şarkıları albümünde seslendirdiği Taht Kurmuşsun Kalbime adlı şarkı ile albümde yer almıştır.

<p>Kızı Eda'nın şeker hastalığına yakalanması sonrasında tiyatroya ara vermiştir. Daha sonra '<strong>Oyunun Oyunu</strong>' adlı tiyatro oyunuyla tiyatroya geri dönmüştür. 1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü almıştır.</p>

Kızı Eda'nın şeker hastalığına yakalanması sonrasında tiyatroya ara vermiştir. Daha sonra 'Oyunun Oyunu' adlı tiyatro oyunuyla tiyatroya geri dönmüştür. 1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü almıştır.

<p>'İnce İnce Yasemince' adlı kült TV klasiğinde yıllarca değişik karakterler canlandırmıştır. Yasemin Yalçın, Sürahi Hanım, Alican, Şuayip ve Kakılmış karakterlerine hayat vererek büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur.</p>

'İnce İnce Yasemince' adlı kült TV klasiğinde yıllarca değişik karakterler canlandırmıştır. Yasemin Yalçın, Sürahi Hanım, Alican, Şuayip ve Kakılmış karakterlerine hayat vererek büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

<p>Meslektaşı<strong> İlyas İlbey</strong>'le evli olan Yasemin Yalçın’ın 2005 yılından beri tıpta tedavisi bulunmayan bir hastalık olan Fibrominyenji (kas ve bağ dokusu hastalığı) ile mücadele ettiği belirtiliyor.</p>

Meslektaşı İlyas İlbey'le evli olan Yasemin Yalçın’ın 2005 yılından beri tıpta tedavisi bulunmayan bir hastalık olan Fibrominyenji (kas ve bağ dokusu hastalığı) ile mücadele ettiği belirtiliyor.

<p>Yeniden gündem olan oyuncunun son hali şaşırttı. Öte yandan Yalçın, son olarak “<strong>Her Şey Bedava</strong>” isimli bir yeni oyunuyla çok yakında sevenleriyle buluşacak.</p>

Yeniden gündem olan oyuncunun son hali şaşırttı. Öte yandan Yalçın, son olarak “Her Şey Bedava” isimli bir yeni oyunuyla çok yakında sevenleriyle buluşacak.

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