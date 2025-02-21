TIME seçti: İşte 2024'ün yılın kadınları!
Nicole Kidman
Kadın yönetmenlere fırsat tanıyor, orta yaşlı kadın hikayelerini öne çıkarıyor.
A'ja Wilson
Kadın basketbolunda rekorlar kırarak MVP oldu, olimpiyat altını kazandı.
Jordan Chiles
ABD jimnastik takımını altına taşıdı, ilham veren bir anı kitabı yazdı.
Olivia Munn
Meme kanseriyle mücadelesi erken teşhisi teşvik etti, oyunculuğa dönüyor.
Gisèle Pelicot
Fransa’da tecavüz yasalarının değişmesine öncülük etti.
Purnima Devi Barman
Nesli tükenmekte olan leylekleri korumak için 20 bin kadınlık hareket başlattı.
Fatou Baldeh
Gambiya’da kadın sünnetine karşı mücadele vererek yasağın sürmesini sağladı.
Anna Sawai
Shogun dizisiyle Hollywood’da Asyalı oyunculara yeni bir alan açıyor.
Laufey
Caz müziğini Z kuşağına tanıtıyor, gençlere ilham veriyor.
Amanda Zurawski
ABD’de üreme hakları için mücadele ediyor.
Claire Babineaux Fontenot
Açlıkla savaşarak milyonlarca insana yardım ediyor.
Raquel Willis
Siyah trans bireylerin hakları için çalışıyor.
Laura Modi
Bebek maması sektörünü değiştiren Bobbie’nin kurucusu.
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