TIME seçti: İşte 2024'ün yılın kadınları!

TIME seçti: İşte 2024'ün yılın kadınları!
Haber Merkezi
21 Şubat 2025 Cuma, 13:22
TIME seçti: İşte 2024'ün yılın kadınları!

Nicole Kidman 

Kadın yönetmenlere fırsat tanıyor, orta yaşlı kadın hikayelerini öne çıkarıyor.

TIME seçti: İşte 2024'ün yılın kadınları!

A'ja Wilson 

Kadın basketbolunda rekorlar kırarak MVP oldu, olimpiyat altını kazandı.

TIME seçti: İşte 2024'ün yılın kadınları!

Jordan Chiles

ABD jimnastik takımını altına taşıdı, ilham veren bir anı kitabı yazdı.

TIME seçti: İşte 2024'ün yılın kadınları!

Olivia Munn

Meme kanseriyle mücadelesi erken teşhisi teşvik etti, oyunculuğa dönüyor.

TIME seçti: İşte 2024'ün yılın kadınları!

Gisèle Pelicot

Fransa’da tecavüz yasalarının değişmesine öncülük etti.

TIME seçti: İşte 2024'ün yılın kadınları!

Purnima Devi Barman

Nesli tükenmekte olan leylekleri korumak için 20 bin kadınlık hareket başlattı.

TIME seçti: İşte 2024'ün yılın kadınları!

Fatou Baldeh

Gambiya’da kadın sünnetine karşı mücadele vererek yasağın sürmesini sağladı.

TIME seçti: İşte 2024'ün yılın kadınları!

Anna Sawai

Shogun dizisiyle Hollywood’da Asyalı oyunculara yeni bir alan açıyor.

TIME seçti: İşte 2024'ün yılın kadınları!

Laufey
Caz müziğini Z kuşağına tanıtıyor, gençlere ilham veriyor.

TIME seçti: İşte 2024'ün yılın kadınları!

Amanda Zurawski

ABD’de üreme hakları için mücadele ediyor.

TIME seçti: İşte 2024'ün yılın kadınları!

Claire Babineaux Fontenot

Açlıkla savaşarak milyonlarca insana yardım ediyor.

TIME seçti: İşte 2024'ün yılın kadınları!

Raquel Willis

Siyah trans bireylerin hakları için çalışıyor.

TIME seçti: İşte 2024'ün yılın kadınları!

Laura Modi

Bebek maması sektörünü değiştiren Bobbie’nin kurucusu.

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