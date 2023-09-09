Türkiye'nin kaybolan hazineleri: Nesli tükenen hayvanlar...

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2023 Cumartesi, 20:03
<p>Türkiye, muhteşem doğal güzelliklere ve benzersiz biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapmış bir ülke olarak bilinir. Ancak, çevresel tehditler, habitat kaybı ve avlanma nedeniyle bazı özel ve endemik hayvan türlerinin nesli tükendi. İşte <strong>Türkiye'de yaşamış ve kaybolmuş önemli hayvan türüleri...</strong></p>

Türkiye, muhteşem doğal güzelliklere ve benzersiz biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapmış bir ülke olarak bilinir. Ancak, çevresel tehditler, habitat kaybı ve avlanma nedeniyle bazı özel ve endemik hayvan türlerinin nesli tükendi. İşte Türkiye'de yaşamış ve kaybolmuş önemli hayvan türüleri...

<p><strong>ANADOLU PARSI</strong></p> <p>Bir zamanlar Güneydoğu Anadolu'nun sembolü olan Anadolu parsı, avcılık ve yaşam alanlarının kaybı nedeniyle artık gözlemlenmiyor. </p>

ANADOLU PARSI

Bir zamanlar Güneydoğu Anadolu'nun sembolü olan Anadolu parsı, avcılık ve yaşam alanlarının kaybı nedeniyle artık gözlemlenmiyor. 

Player Alanı
<p><strong>GÖKKUZGUN</strong></p> <p>Zekalarıyla tanınan gökkuzgunlar, kimyasal kirliliğin ve habitat kaybının kurbanı oldu.</p>

GÖKKUZGUN

Zekalarıyla tanınan gökkuzgunlar, kimyasal kirliliğin ve habitat kaybının kurbanı oldu.

<p><strong>ÇIKRIKÇIN</strong></p> <p>Çıkrıkçınlar, Türkiye'nin sulak alanlarında göçmen olarak yaşardı. Ancak habitat kaybı ve avcılık nedeniyle nesilleri tükendi.</p>

ÇIKRIKÇIN

Çıkrıkçınlar, Türkiye'nin sulak alanlarında göçmen olarak yaşardı. Ancak habitat kaybı ve avcılık nedeniyle nesilleri tükendi.

<p><strong>ÇİZGİLİ FOK</strong></p> <p>Karadeniz'in güzel canları olan çizgili foklar, deniz kirliliği ve avcılık nedeniyle kayboldu.</p>

ÇİZGİLİ FOK

Karadeniz'in güzel canları olan çizgili foklar, deniz kirliliği ve avcılık nedeniyle kayboldu.

<p><strong>AKDENİZ FOKU</strong></p> <p>Türkiye'nin sahil bölgelerinde yaşayan Akdeniz foku, deniz kirliliği ve avcılık nedeniyle nesli tükendi. </p>

AKDENİZ FOKU

Türkiye'nin sahil bölgelerinde yaşayan Akdeniz foku, deniz kirliliği ve avcılık nedeniyle nesli tükendi. 

<p><strong>KARA LEYLEK</strong></p> <p>Kara leylek, Türkiye'nin gökyüzünde nadir görülen türlerden biriydi. Ancak avcılık ve habitat kaybı, sayılarının azalmasına neden oldu.</p>

KARA LEYLEK

Kara leylek, Türkiye'nin gökyüzünde nadir görülen türlerden biriydi. Ancak avcılık ve habitat kaybı, sayılarının azalmasına neden oldu.

<p><strong>TEPELİ PELİKAN</strong></p> <p>Türkiye'nin sulak alanlarının güzel sakinleri olan tepeli pelikanlar, deniz kirliliği ve avcılık nedeniyle artık yok.</p>

TEPELİ PELİKAN

Türkiye'nin sulak alanlarının güzel sakinleri olan tepeli pelikanlar, deniz kirliliği ve avcılık nedeniyle artık yok.

<p><strong>KAFKAS İBRİĞİ</strong></p> <p>Kafkas ibriği, Türkiye'nin kuzeydoğusunda endemik bir türdü. Ancak habitat kaybı ve avcılık, bu güzel dağ keçisinin kaybedilmesine neden oldu.</p>

KAFKAS İBRİĞİ

Kafkas ibriği, Türkiye'nin kuzeydoğusunda endemik bir türdü. Ancak habitat kaybı ve avcılık, bu güzel dağ keçisinin kaybedilmesine neden oldu.

<p><strong>ANADOLU SİNCABI</strong></p> <p>Ormanların küçük bekçisi olarak bilinen Anadolu sincabı, habitat kaybı ve avcılık nedeniyle nesli tükendi. </p>

ANADOLU SİNCABI

Ormanların küçük bekçisi olarak bilinen Anadolu sincabı, habitat kaybı ve avcılık nedeniyle nesli tükendi. 

Nesli tükenmiş hayvan anadolu parsı

En Çok Okunan Haberler