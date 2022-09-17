TV yayın akışı 17 Eylül 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 17 Eylül Cumartesi günü TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI : 20:00 Labirent: Ölümcül Kaçış
FOX TV YAYIN AKIŞI : 20:00 Senden Daha Güzel
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI: 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI: 20:00 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Kalk Gidelim
08:45 Bu Toprağın Sesi
09:30 Şefin Sağlıklı Masası
10:35 Balkan Ninnisi
14:25 Kasaba Doktoru
17:40 3'te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Balkan Ninnisi
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