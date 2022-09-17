TV yayın akışı 17 Eylül 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 11:53
<p>Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <h3>İşte, 17 Eylül Cumartesi günü TV yayın akışı...</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI :  20:00  Labirent: Ölümcül Kaçış</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI :  20:00  Senden Daha Güzel</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI:   20:00  Güldür Güldür Show</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI:  20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00  Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI: 20:00  Kardeşlerim</p>

Uzun bir haftanın ardından cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 17 Eylül Cumartesi günü TV yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI :  20:00  Labirent: Ölümcül Kaçış

FOX TV YAYIN AKIŞI :  20:00  Senden Daha Güzel

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI:   20:00  Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI:  20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00  Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI: 20:00  Kardeşlerim

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI </h3> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:30 Kamera Arkası</p> <p>12:00 Senden Daha Güzel</p> <p>14:30 Kusursuz Kiracı</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Senden Daha Güzel</p> <p>23:00 Tozluyaka</p> <p>01:45 Kusursuz Kiracı</p> <p>03:45 Bay Yanlış</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Kamera Arkası

12:00 Senden Daha Güzel

14:30 Kusursuz Kiracı

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Senden Daha Güzel

23:00 Tozluyaka

01:45 Kusursuz Kiracı

03:45 Bay Yanlış

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:15 Çocuktan Al Haberi</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Çiçek Abbas</p> <p>16:30 Şabaniye</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>03:15 Çiçek Abbas</p> <p>04:45 Şabaniye</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Çiçek Abbas

16:30 Şabaniye

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

03:15 Çiçek Abbas

04:45 Şabaniye

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI </h3> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda'nın mutfağı</p> <p>14:00  Seversin</p> <p>16:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Labirent: Ölümcül Kaçış</p> <p>22:15 Labirent: Ölümcül Kaçış</p> <p>01:15  Üç Kız Kardeş</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın mutfağı

14:00  Seversin

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Labirent: Ölümcül Kaçış

22:15 Labirent: Ölümcül Kaçış

01:15  Üç Kız Kardeş

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI  </h3> <p>07:00 İki Aile</p> <p>09:30 Çizgi Film</p> <p>10:00 Burcu İle Hafta Sonu</p> <p>12:00 Mutlu Canavar Ailesi</p> <p>14:00 Duy Beni</p> <p>17:00 En Güzel Bölüm</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Doğu Demirkol ile Alelade show</p> <p>22:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI  

07:00 İki Aile

09:30 Çizgi Film

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Mutlu Canavar Ailesi

14:00 Duy Beni

17:00 En Güzel Bölüm

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Doğu Demirkol ile Alelade show

22:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI  </h3> <p>07:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>08:30 Süper 1 Takım</p> <p>08:45 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:45 Gazete Magazin</p> <p>13:15 MasterChef Türkiye</p> <p>15:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>18:00 MasterChef Türkiye</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Doya Doya Moda</p> <p>02:15 Gazete Magazin</p>

TV8 YAYIN AKIŞI  

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Süper 1 Takım

08:45 Türkiye'nin Doktorları

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye

15:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

18:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:15 Gazete Magazin

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Yabancı Sinema Şirinler </p> <p>12:00 Kardeşlerim</p> <p>15:30 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Küçük Bir Gün Işığı</p> <p>02:20 Gül Masalı</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Yabancı Sinema Şirinler 

12:00 Kardeşlerim

15:30 Bir Küçük Gün Işığı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Küçük Bir Gün Işığı

02:20 Gül Masalı

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI </h3> <p>05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:25 Kalk Gidelim</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>09:30 Şefin Sağlıklı Masası</p> <p>10:35 Balkan Ninnisi</p> <p>14:25 Kasaba Doktoru</p> <p>17:40 3'te 3</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p> <p>02:00  Balkan Ninnisi</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Kalk Gidelim

08:45 Bu Toprağın Sesi

09:30 Şefin Sağlıklı Masası

10:35 Balkan Ninnisi

14:25 Kasaba Doktoru

17:40 3'te 3

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00  Balkan Ninnisi

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