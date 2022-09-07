TV yayın akışı 7 Eylül 2022 çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Haftanın üçüncü günü olan çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Eylül Çarşamba günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI:20:00 Seversin

FOX TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Kazanan Restoran

STAR TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Kung Fu Yoga

TV8 YAYIN AKIŞI: 20:00 MasterChef Türkiye

ATV YAYIN AKIŞI: 20:00 Ajan

TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00 Mükemmel Eşleşme

Kanal D, Fox TV, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV 7 Eylül 2022 Çarşamba yayın akışı...