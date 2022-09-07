TV yayın akışı 7 Eylül 2022 çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftanın üçüncü günü olan çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Eylül Çarşamba günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI:20:00 Seversin
FOX TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Kazanan Restoran
STAR TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Kung Fu Yoga
TV8 YAYIN AKIŞI: 20:00 MasterChef Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI: 20:00 Ajan
TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00 Mükemmel Eşleşme
Kanal D, Fox TV, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV 7 Eylül 2022 Çarşamba yayın akışı...
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Kazanan Restoran
21:00 Tozluyaka
23:45 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
03:00 Kazanan Restoran
04:00 Bay Yanlış
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema En Büyük Şaban
21:45 Yerli Sinema Şark Bülbülü
23:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban
01:45 Yerli Sinema Şark Bülbülü
03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
05:30 Dünya Müzik Gelenekleri
05:45 Müzelerin Yıldızları
06:00 Opera Dünyası
06:30 Felsefe Söyleşileri
07:30 Hayat Sanat
08:00 Evliya Çelebi
08:30 Sade Saz
08:45 Randevu
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 İzler Suretler
10:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
11:00 Anjelika Akbar İle Sesler
11:30 Sessizce
12:00 Hayat Sanat
12:30 Eşik
13:00 Tarih Söyleşileri
14:00 Yabancı Sinema: Mavi Yaşmaklı (The Blue Veiled)
15:30 Tarihin Ruhu
16:00 Koleksiyoner
16:30 Kısa Film Kuşağı
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ
20:30 Anadolu Arkeolojisi
21:00 Edebiyat Söyleşileri
22:00 Yerli Sinema: Güvercin
23:30 Eşik
00:00 Edebiyat Söyleşileri
01:00 Yerli Sinema: Güvercin
02:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
03:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
04:00 Geziyorum
04:30 Karalama Defteri
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