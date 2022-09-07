TV yayın akışı 7 Eylül 2022 çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:01
<p>Haftanın üçüncü günü olan çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>7 Eylül Çarşamba günü TV yayın akışı...</strong></p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI:20:00 Seversin</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI:  20:00  Kazanan Restoran</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI: 20:00  Kung Fu Yoga</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI: 20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI:  20:00 Ajan</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00 Mükemmel Eşleşme</p> <p>Kanal D, Fox TV, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV 7 Eylül 2022 Çarşamba yayın akışı...</p>

Haftanın üçüncü günü olan çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Eylül Çarşamba günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI:20:00 Seversin

FOX TV YAYIN AKIŞI:  20:00  Kazanan Restoran

STAR TV YAYIN AKIŞI: 20:00  Kung Fu Yoga

TV8 YAYIN AKIŞI: 20:00  MasterChef Türkiye

ATV YAYIN AKIŞI:  20:00 Ajan

TRT 1 YAYIN AKIŞI: 20:00 Mükemmel Eşleşme

Kanal D, Fox TV, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV 7 Eylül 2022 Çarşamba yayın akışı...

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kazanan Restoran</p> <p>21:00 Tozluyaka</p> <p>23:45 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>03:00 Kazanan Restoran</p> <p>04:00 Bay Yanlış</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Kazanan Restoran

21:00 Tozluyaka

23:45 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

03:00 Kazanan Restoran

04:00 Bay Yanlış

<p><strong>KANAl D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Seversin</p> <p>00:15 Yerli Sinema Deli Saçması</p> <p>01:15 Yerli Sinema Deli Saçması</p> <p>03:15 Gelinim Mutfakta</p>

KANAl D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

00:15 Yerli Sinema Deli Saçması

01:15 Yerli Sinema Deli Saçması

03:15 Gelinim Mutfakta

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:45 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Yabancı Sinema Kung Fu Yoga</p> <p>22:15 Yabancı Sinema Kung Fu Yoga</p> <p>00:20 Aramızda Kalsı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Kung Fu Yoga

22:15 Yabancı Sinema Kung Fu Yoga

00:20 Aramızda Kalsı

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:35 Yedi Numara</p> <p>11:35 Anadolu’da Yaşam</p> <p>12:40 Masumlar Apartmanı</p> <p>15:25 Yeşil Deniz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Mükemmel Eşleşme</p> <p>00:15 Balkan Ninnisi</p> <p>03:10 Anadolu’da Yaşam</p> <p>03:55 Mükemmel Eşleşme</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:35 Yedi Numara

11:35 Anadolu’da Yaşam

12:40 Masumlar Apartmanı

15:25 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mükemmel Eşleşme

00:15 Balkan Ninnisi

03:10 Anadolu’da Yaşam

03:55 Mükemmel Eşleşme

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p>

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:35 Bir Zamanlar Çukurova</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>23:10 Yabancı Sinema Ajan</p> <p>01:25 Gül Masalı</p> <p>04:25 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

06:35 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

23:10 Yabancı Sinema Ajan

01:25 Gül Masalı

04:25 Mutfak Bahane

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Yerli Sinema En Büyük Şaban</p> <p>21:45 Yerli Sinema Şark Bülbülü</p> <p>23:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban</p> <p>01:45 Yerli Sinema Şark Bülbülü</p> <p>03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema En Büyük Şaban

21:45 Yerli Sinema Şark Bülbülü

23:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban

01:45 Yerli Sinema Şark Bülbülü

03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>04:58 İstiklal Marşı</p> <p>05:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri</p> <p>05:30 Dünya Müzik Gelenekleri</p> <p>05:45 Müzelerin Yıldızları</p> <p>06:00 Opera Dünyası</p> <p>06:30 Felsefe Söyleşileri</p> <p>07:30 Hayat Sanat</p> <p>08:00 Evliya Çelebi</p> <p>08:30 Sade Saz</p> <p>08:45 Randevu</p> <p>09:00 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>09:30 İzler Suretler</p> <p>10:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar</p> <p>11:00 Anjelika Akbar İle Sesler</p> <p>11:30 Sessizce</p> <p>12:00 Hayat Sanat</p> <p>12:30 Eşik</p> <p>13:00 Tarih Söyleşileri</p> <p>14:00 Yabancı Sinema: Mavi Yaşmaklı (The Blue Veiled)</p> <p>15:30 Tarihin Ruhu</p> <p>16:00 Koleksiyoner</p> <p>16:30 Kısa Film Kuşağı</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri</p> <p>19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta</p> <p>20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>20:30 Anadolu Arkeolojisi</p> <p>21:00 Edebiyat Söyleşileri</p> <p>22:00 Yerli Sinema: Güvercin</p> <p>23:30 Eşik</p> <p>00:00 Edebiyat Söyleşileri</p> <p>01:00 Yerli Sinema: Güvercin</p> <p>02:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta</p> <p>03:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>04:00 Geziyorum</p> <p>04:30 Karalama Defteri</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI 

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

05:30 Dünya Müzik Gelenekleri

05:45 Müzelerin Yıldızları

06:00 Opera Dünyası

06:30 Felsefe Söyleşileri

07:30 Hayat Sanat

08:00 Evliya Çelebi

08:30 Sade Saz

08:45 Randevu

09:00 Bir Resim Bir Hikaye

09:30 İzler Suretler

10:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

11:00 Anjelika Akbar İle Sesler

11:30 Sessizce

12:00 Hayat Sanat

12:30 Eşik

13:00 Tarih Söyleşileri

14:00 Yabancı Sinema: Mavi Yaşmaklı (The Blue Veiled)

15:30 Tarihin Ruhu

16:00 Koleksiyoner

16:30 Kısa Film Kuşağı

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30 Anadolu Arkeolojisi

21:00 Edebiyat Söyleşileri

22:00 Yerli Sinema: Güvercin

23:30 Eşik

00:00 Edebiyat Söyleşileri

01:00 Yerli Sinema: Güvercin

02:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

03:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

04:00 Geziyorum

04:30 Karalama Defteri

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