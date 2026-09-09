Gebelikte kansızlık tehlikesi: Bebeklerin beyninde kalıcı hasar bırakıyor

Dünya genelinde hamile kadınların üçte birinden fazlasını etkileyen ve çoğunlukla demir eksikliğine bağlı olarak gelişen anemi tablosu, çocukların nörolojik gelişimi üzerinde kalıcı izler bırakıyor. King’s College London ile Cape Town Üniversitesi araştırmacılarının ortaklaşa yürüttüğü ve saygın tıp yayını Brain Communications bünyesinde yayımlanan araştırma, annedeki kansızlığın bebek beynine etkilerini ilk kez hücresel ve hacimsel düzeyde belgeledi.

Geliştirilen yeni nesil taşınabilir MR teknolojileriyle 300'den fazla anne ve bebeğin 2 yıl boyunca takip edildiği çalışmada, anemik annelerin bebeklerindeki toplam beyin hacminin %4 oranında daha küçük kaldığı saptandı.

DUYGU, HAREKET VE ÖĞRENME MERKEZLERİ DOĞRUDAN ETKİLENİYOR

Nöro-görüntüleme analizleri, anne anemisi nedeniyle yaşanan gelişimsel geriliğin beynin üç kritik bölgesinde yoğunlaştığını kanıtladı. Beyindeki işlem hızı, yürütücü işlevler ve duygu denetiminden sorumlu olan "putamen", "kaudat çekirdek" ve "korpus kallozum" bölgelerinde belirgin hacim kayıpları kaydedildi.

Araştırma verileri, iki grup arasındaki farkın bebek büyüdükçe kapanmadığını, aksine derinleştiğini gösteriyor. Örneğin korpus kallozum bölgesindeki hacimsel küçülme 12. ayda %4 seviyesindeyken, 24. ayda %6 seviyesine tırmandı.

"OKUL ÇAĞINDA BİLİŞSEL ZORLUKLAR KAPATILAMIYOR"

Çalışmanın başyazarı Dr. Jessica Ringshaw, gözlemlenen bu yapısal farklılıkların zamanla ortadan kalkan geçici bir durum olmadığını ifade ediyor. Çocukların 6 yaşına gelip okula başladıklarında da aynı beyin farklılıklarını taşımaya devam ettiğini vurgulayan Ringshaw, bu durumun ders başarısında, odaklanmada ve bilişsel becerilerde belirgin güçlüklere dönüştüğünü bildirdi.

Sosyo-ekonomik şartlar, hane geliri ve gıda güvencesi gibi tüm yan faktörler eşitlendiğinde de tablonun değişmemesi, beyin küçülmesine doğrudan gebelikteki maternal aneminin yol açtığını doğruluyor.

HAMİLELİK ÖNCESİ VE ESNASINDA TAKVİYE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Tıp uzmanları, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) öncelikli hedefleri arasında yer alan anemiyle mücadelede son 20 yıldır küresel bir duraksama yaşandığına dikkat çekiyor.

Doğurganlık çağındaki tüm kadınların ve özellikle gebe anne adaylarının düzenli olarak anemi ile demir eksikliği taramasından geçirilmesi gerektiğini belirten bilim insanları; ağızdan veya damar yoluyla uygulanacak demir takviyeleri ile enfeksiyon yönetiminin, çocukların gelecekteki zihinsel sağlığını korumada hayati bir eşik olduğunu vurguluyor.