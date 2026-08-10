Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl bereket fışkırıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kuruçay Köyü'nde yaz armudu hasadı başladı. Geçmişte ‘Uluçay' olarak bilinen ve zamanla su kaynaklarının azalmasıyla bugünkü adını alan köyde, geçen yıl yaşanan zirai donun etkileri bu sezon da hissediliyor. Yaklaşık bin 500 armut ağacının bulunduğu 40 dönümlük bahçede hasat sürerken, köy genelinde 150-200 ton civarında rekolte bekleniyor. Hasadı yapılan armutlar başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok ile gönderiliyor.

"YAZ ARMUDU SEZONU BU SENE BEREKETLİ"

Kuruçay Köyü Dernek Başkanı ve aynı zamanda üretici Lokman Öztürk, yaz armudunda sezonun olumlu geçtiğini belirterek, "Yaz armudu sezonu bu sene bereketli, iyi maşallah. Ama istediğimiz boyutlarda değil. Geçen sene don oldu, meyve olmadı. Bu sene de oldu. Böyle küçük şekliyle devam ediyor. Şu anda sezonu iyi, herkes memnun" dedi.

Yaz armudunun diğer çeşitlerden farklı özelliklere sahip olduğunu ifade eden Öztürk, "Yaz armudunun farkı yaz aylarında olması ve erken olması, tatlı olması, leziz olmasından kaynaklanıyor. Doğal olmasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

Hasadın devam ettiği bahçeye ilişkin bilgi veren Öztürk, "Şu anda 35-40 dönüm arasında bir arazideyiz. Durali Albayrak abimizin arazisi burası, üretici kendisi. Evlatlarıyla, ailesiyle şu anda çalışıyorlar, armut topluyorlar. Şu anda 7-8 kişi armutla uğraşıyor. Onu toplayıp kasalama yapıyorlar, paketleyip İstanbul'a ve Ankara'ya gönderecekler" ifadelerini kullandı.

"KÖY OLARAK 150-200 TON REKOLTE BEKLİYORUZ"

Bu yılki üretim beklentisini değerlendiren Öztürk, "Şu anda burası 15-20 ton civarında. Köy olarak da 150-200 ton arasında armut rekoltesi bekliyoruz" dedi.

Hasat temmuzda başlayıp eylül ortasına kadar sürüyor

Yaz armudunun hasat dönemine ilişkin bilgi veren Öztürk, "Armudun hasat olduğu dönem temmuzun 15'iyle başlıyor. Ağustos ve eylülün 15'ine kadar kısım kısım armut çeşitlerimiz var, onlar toplanıyor" şeklinde konuştu.

AKÇA ARMUDUNDAN KIŞ ARMUDUNA UZANAN SEZON

Kuruçay'da farklı armut çeşitlerinin yetiştirildiğini belirten Öztürk, yaz sezonunda ilk olarak Akça armudunun hasat edildiğini, ardından Bahçe armudu, Melamiş ve Dikenli armut çeşitlerinin toplandığını söyledi. Kış armudunun ise kasım ayında hasat edilerek depolarda muhafaza edildiğini ve aylar sonra pazara sunulduğunu anlattı.

Üreticiden çıkan armutların fiyatına ilişkin bilgi veren Öztürk, "Şu anda Ankara, İstanbul ana merkezler olmak üzere oralara dağılıyor. Kilosu 80 ile 120 arasında gidiyor" ifadelerini kullandı.

Üretim sürecinin yoğun emek istediğini belirten Öztürk, "Bu işin zorlukları bakım. Tabanı otlu olmayacak, dipleri otlu olmayacak, tarla otlu olmayacak. Budanmış olacak, meyveler fazla büyütülmeyecek. Ortasında dal bırakılmayacak ki meyve hava alsın. İlaçlamaların da zamanında yapılması lazım. İlaçlamalar zamanında yapılmazsa meyveye zarar verir" dedi.

Köyde üretimin büyük ölçüde aile işletmeleri tarafından sürdürüldüğünü belirten Öztürk, "Vatandaşımız kendi halinde geçimini yapıyor. Zorlukları illa ki var. İnsan gücü azaldı, yevmiye pahalı. Onun için de ailede küçüğünden büyüğüne, torunlarına kadar ne varsa ufak tefek herkese burada bir iş var. Çalışırlar, ekmeklerini kazanırlar" diye konuştu.