Genç şarkıcı 'Sus Kalbim' ile yükselişe geçti
Şarkıcı Merve Demir, Ebru Gündeş için yazılan Sus Kalbim adlı şarkıyı alarak dijital platformlarda önemli bir başarı elde etti.
Sözü ve müziği Nezih Üçler imzası taşıyan Ebru Gündeş ve Murat Boz’un düet yaptığı Sonsuza Dek’in 2022’nin düğün şarkısı gösterilmesinin ardından yine Nezih Üçler’in Ebru Gündeş için yazdığı ‘Sus Kalbim’ isimli şarkıyı Gündeş’ten önce Merve Demir aldı.
Yeni single’ı için yoğun bir çalışma dönemine girdiğini belirten Merve Demir, dijital platformlarda önemli bir yükseliş kaydetti.
Eru Gündeş'e yazılan Sus Kalbim adlı şarkıyı çok istediğini aktaran genç şarkıcı; "Şarkıyı ilk dinlediğimde aşık oldum. Bu şarkıyı mutlaka almam lazım dedim. Bana kısmet oldu’ diye konuştu. Demir, şarkıyı aldıktan sonra 2 hafta içerisinde yayınladı.
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