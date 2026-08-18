Gençken bu besinleri yiyenler yaşlılıkta hasta olmuyor... Kalp krizini önleyen mucize gıdalar açıklandı

Bilim insanları, metabolik süreçler nedeniyle erkeklerin baklagillerden, kadınların ise turpgillerden maksimum fayda sağladığını belgeledi.

Kalp ve damar rahatsızlıkları ile tip 2 diyabet gibi kronik hastalıkların ortaya çıkış yaşı küresel ölçekte düşerken, tıp dünyasından koruyucu sağlık açısından kritik bir araştırma geldi. Avustralya Edith Cowan Üniversitesi (ECU) bünyesinde yürütülen ve Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases dergisinde yayımlanan çalışma, 20'li ve 30'lu yaşlardaki doğru sebze seçiminin yaşlılık dönemindeki kalp krizi riskini engellediğini kanıtladı. Yaşamın ilk 37 yılını mercek altına alan araştırmacılar, rastgele yeşillik tüketmek yerine cinsiyet hormonlarıyla uyumlu sebze türlerini tercih etmenin hayati önem taşıdığını saptadı.

ERKEKLERE BAKLAGİL, KADINLARA TURPGİLLER: HORMONAL MEKANİZMA FARKLI ÇALIŞIYOR Klinik araştırma sonuçlarını değerlendiren proje lideri Neal McNamara, metabolik ve hormonal farklılıklar nedeniyle erkek ve kadın bedeninin plant bazlı bileşikleri farklı işlediğini bildirdi. Araştırma verilerine göre: Erkeklerde: Kuru fasulye, mercimek ve nohut gibi baklagiller testosteron hormonu ve lipid metabolizması üzerinde olumlu etki yaratarak damar sertliği riskini düşürüyor.

Kuru fasulye, mercimek ve nohut gibi baklagiller testosteron hormonu ve lipid metabolizması üzerinde olumlu etki yaratarak damar sertliği riskini düşürüyor. Kadınlarda: Brokoli, karnabahar ve lahana gibi turpgiller familyasına ait sebzeler ise östrojeni ve progesteron hormon dengesini düzenleyerek kardiyovasküler koruma sağlıyor. Günde sadece bir porsiyon doğru sebze grubunu tüketen genç yetişkinlerin, kalp hastalığının erken evre semptomlarını gösterme olasılığının belirgin şekilde azaldığı kaydedildi.

GENÇ YETİŞKİNLERİN %20'Sİ GİZLİ TEHLİKE ALTINDA Araştırma kapsamında katılımcıların kan basıncı, kolesterol, kan şekeri, trigliserit oranları ve bel çevresi ölçümleri detaylı incelemeye tabi tutuldu. Beslenme ve Sağlık İnovasyonu Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Therese O’Sullivan, incelenen genç yetişkinlerin yaklaşık %20'sinin (beş kişiden birinin) henüz 20'li yaşlarında olmalarına rağmen birden fazla kronik hastalık risk faktörünü bünyesinde barındırdığını açıkladı. Bu durum, kalp-damar hasarlarının sanılanın aksine çok daha erken yaşlarda başladığını doğruluyor.