Cumhuriyet Gazetesi Logo
Genişlemiş gözeneklere elveda: Pürüzsüz bir cilt için 3 doğal yöntem

Genişlemiş gözeneklere elveda: Pürüzsüz bir cilt için 3 doğal yöntem

18.08.2026 21:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Genişlemiş gözeneklere elveda: Pürüzsüz bir cilt için 3 doğal yöntem

Sıcaklar, makyaj kalıntıları ve sebum dengesinin bozulması cilt gözeneklerinin genişlemesine yol açabilir. Kimyasal tonikler yerine mutfaktaki doğal malzemelerle gözenekleri sıkılaştırıp daha duru bir cilt elde etmek mümkün. İşte pürüzsüz bir ten için 3 etkili bakım yöntemi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Cilt sağlığının en önemli belirleyicilerinden biri de gözeneklerin temiz ve sıkı görünmesidir. Zamanla dolan ve genişleyen gözenekler, cildin ışığı yansıtmasını engelleyerek mat ve pürüzlü bir doku oluşturur. Gözenekleri derinlemesine temizlemek ve cildin sıkılaşmasını desteklemek için evde uygulayabileceğiniz pratik doğal formüller mevcuttur.

Image

1. MADEN SUYU VE ELMA SİRKESİ TONİĞİ

Maden suyunun içerisindeki mineraller cildi canlandırırken, elma sirkesinin doğal asidik yapısı cildin pH dengesini korur ve gözenekleri sıkılaştırır.

Uygulama Yolu: Yarım çay bardağı soğuk maden suyu ile bir tatlı kaşığı organik elma sirkesi karıştırılarak pamuk yardımıyla temiz cilde tonik olarak uygulanır ve kurumaya bırakılır.

Fazla yağdan arınmış, dengelenmiş ve gözenekleri sıkılaşmış pürüzsüz bir cilt görünümü elde edilir.

2. YUMURTA AKI VE LİMON MASKESİYLE SIKILAŞTIRMA

Yumurta akı, cilt üzerindeki geçici gerginlik etkisi ve protein içeriği sayesinde genişlemiş gözenekleri anında toplama özelliğine sahiptir.

Uygulama Yolu: Bir yumurtanın akı birkaç damla limon suyuyla iyice çırpılmalı, fırça yardımıyla yüze sürülüp 15 dakika kuruması beklendikten sonra ılık suyla nazikçe yıkanmalıdır.

Sıkılaşmış, fazla sebumdan arınmış ve pürüzsüzleşmiş bir cilt dokusu ortaya çıkar.

3. BUZ KÜPÜ KOMPRESİYLE GÖZENEK ŞOKU

Soğuk uygulama, cildin anında şoklanmasını sağlayarak genişlemiş gözeneklerin büzülmesine ve kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur.

Uygulama Yolu: Temiz bir bez veya tülbent içine sarılan bir adet buz küpü, temiz cildin üzerinde özellikle T bölgesinde (alın, burun, çene) 2-3 dakika boyunca gezdirilmelidir.

Anında toparlanmış, şişkinliği inmiş ve sıkı bir görünüme kavuşmuş duru bir ten sağlanır.

İlgili Konular: #cilt bakımı #gözenek

İlgili Haberler

Yazın yorgun düşen ciltler için detoks etkili 3 doğal maske
Yazın yorgun düşen ciltler için detoks etkili 3 doğal maske Yaz boyunca güneşe, klora ve tuzlu suya maruz kalan ciltte toksin birikebilir ve ten soluklaşabilir. Kimyasal ürünler yerine evdeki doğal malzemelerle cildinize detoks etkisi yaratıp anında canlılık kazandırmak mümkün. İşte yaz yorgunluğunu silip atacak 3 etkili bakım yöntemi...
Mevsim geçişlerinde cilt bariyerini güçlendirin: Daha sağlıklı ve dirençli bir ten için 3 doğal adım
Mevsim geçişlerinde cilt bariyerini güçlendirin: Daha sağlıklı ve dirençli bir ten için 3 doğal adım Yaz mevsiminden sonra havaların serinlemesi cilt bariyerinin zayıflamasına, kurumasına ve hassaslaşmasına neden olabilir. Kimyasal kremler yerine evdeki doğal içeriklerle cildinizi koruma altına alıp direnç kazanmasını sağlayabilirsiniz. İşte mevsim geçişlerinde cildinizi onaracak 3 etkili bakım yöntemi...
Kırılan ve zayıflayan tırnaklar için: Daha güçlü eller ve tırnaklar için 3 doğal kür
Kırılan ve zayıflayan tırnaklar için: Daha güçlü eller ve tırnaklar için 3 doğal kür Sık oje değişimi, ev temizliğindeki kimyasallar ve mevsim geçişleri tırnakların zayıflayıp kat kat ayrılmasına neden olabilir. Manikür masraflarına gerek kalmadan, mutfaktaki doğal yağlarla tırnaklarınızı kökten uca güçlendirmek mümkün. İşte sağlıklı tırnaklar için 3 etkili bakım yöntemi...