Genişleyen gözeneklere elveda: Cildi pürüzsüzleştiren ve sıkılaştıran 3 doğal yöntem

Ciltteki aşırı yağ salgısı, ölü derilerin birikmesi ve zamanla azalan elastikiyet, gözeneklerin genişlemesine ve daha belirgin hale gelmesine yol açar. Doğal sıkılaştırıcılar ve soğuk terapilerle gözenek görünümünü minimuma indirerek tenin daha duru ve pürüzsüz görünmesini sağlayabilirsiniz.

1. Maden Suyu ve Elma Sirkesi ile Dengeleyici Tonik

Maden suyunun zengin mineralleri cildi canlandırırken, elma sirkesinin asidik yapısı gözeneklerin içini temizleyerek sıkılaşmasını sağlar.

Uygulama Yolu: Yarım çay bardağı soğuk sade maden suyu ile bir çay kaşığı doğal elma sirkesi karıştırılarak pamuk yardımıyla temiz cilde uygulanır, 5 dakika bekletilip durulanır.

2. Yumurta Akı ve Limon Suyu ile Sıkılaştırıcı Maske

Yumurta akı, cildi gererek genişlemiş gözenekleri anında toparlayan en güçlü doğal protein kaynaklarından biridir.

Uygulama Yolu: Bir yumurtanın akı köpük haline gelene kadar çırpılıp içine birkaç damla limon suyu eklenir; cilde sürülüp kuruyana kadar (yaklaşık 15 dakika) bekletilip ılık suyla yıkanır.

3. Buz Kompresi ile Şok Sıkılaştırma

Soğuk uygulama, cildin altındaki kılcal damarları aniden uyararak gözeneklerin büzülmesini ve cildin anında canlanmasını sağlar.

Uygulama Yolu: Temiz bir bez veya tülbent içine sarılan buz küpleri, temiz cilt üzerinde özellikle T bölgesine ve yanaklara 2 dakika boyunca nazikçe gezdirilir.