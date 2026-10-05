2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki çığır açan keşifleri dolayısıyla Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel’e verildi. Nobel Haftası'nın açılışında duyurulan ödül kapsamında bilim insanları, 12 milyon İsveç kronluk para ödülünün de sahibi oldu. Peki, Georg Nagel kimdir? 2026 Nobel Tıp Ödülü sahibi Georg Nagel'in kariyeri

GEORG NAGEL KİMDİR?

Georg Nagel, optogenetik alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan Alman biyofizikçi ve nörobilim araştırmacısıdır. 1953 yılında Almanya'nın Weingarten kentinde doğan Nagel, özellikle ışığa duyarlı proteinler ve hücrelerin ışıkla kontrol edilmesi üzerine yaptığı araştırmalarla öne çıktı.

2026 NOBEL TIP ÖDÜLÜ'NÜ KAZANDI

Nagel, Peter Hegemann ve Karl Deisseroth ile birlikte 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'ne layık görüldü. Üç bilim insanı, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle ödüllendirildi.

Nagel ve Hegemann'ın çalışmaları, tek hücreli yeşil alglerde bulunan channelrhodopsin adlı ışığa duyarlı proteinlerin keşfedilmesinde önemli rol oynadı. Bu proteinler sayesinde hücrelerin elektriksel faaliyetleri ışık kullanılarak kontrol edilebilir hale geldi.

GEORG NAGEL'IN KARİYERİ

Nagel, Konstanz Üniversitesi'nde biyoloji ve biyofizik eğitimi aldı ve 1988'de Frankfurt Goethe Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Ardından Yale ve Rockefeller üniversitelerinde doktora sonrası çalışmalar yürüttü. 1990'lı yıllarda Max Planck Biyofizik Enstitüsü'nde araştırma grubu lideri olarak görev yaptı.

2004'te Würzburg Üniversitesi'nde profesör oldu. 2021'den bu yana ise aynı üniversitede kıdemli profesör olarak çalışmalarını sürdürüyor. Araştırmaları arasında fotoreseptörler, membran taşınımı ve optogenetik uygulamalar bulunuyor.