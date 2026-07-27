Gerçek dosyalardan sinemaya uyarlanan en ürkütücü 5 korku filmi

Paranormal vakalar, şeytan çıkarma ayinleri ve perili ev hikâyelerini konu alan bu yapımlar, gerçek olduğu iddia edilen olayları sinemaya taşıyarak korku severlere unutulmaz bir izleme deneyimi sunuyor. İşte gerçek hikâyelerden uyarlanan 5 doğaüstü korku filmi…

1. THE CONJURİNG (KORKU SEANSI) (2013) Paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'ın incelediği Perron ailesi vakasını konu alan film, yeni taşındıkları çiftlik evinde açıklanamayan olaylarla karşılaşan bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor. Evde giderek artan doğaüstü olaylar, aileyi çaresiz bırakırken Warren çifti korkunç gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor. Film, atmosferi ve gerilim dozu sayesinde korku sinemasının en başarılı yapımları arasında gösteriliyor.

2. THE EXORCİSM OF EMİLY ROSE (2005) Film, Almanya'da yaşanan ve dünya çapında ses getiren Anneliese Michel vakasından ilham alıyor. Üniversite öğrencisi Emily Rose'un yaşadığı sıra dışı olaylar, şeytan çıkarma ayinleri ve sonrasında açılan dava üzerinden ilerleyen hikâye, doğaüstü korkuyu mahkeme salonu dramıyla bir araya getiriyor. İzleyiciyi sürekli gerçek ile doğaüstü arasında bırakmayı başarıyor.

3. THE AMİTYVİLLE HORROR (DEHŞET SOKAĞI) (2005) Lutz ailesi, uygun fiyatlı büyük bir eve taşındıktan sonra evde açıklanamayan sesler, ürkütücü görüntüler ve paranormal olaylarla karşı karşıya kalıyor. Film, ABD'nin en çok konuşulan perili ev hikâyelerinden biri olarak bilinen Amityville vakasına dayanıyor. Gerçek olduğu iddia edilen olaylar, yıllardır tartışılmaya devam ediyor.

4. VERÓNİCA (2017) 1990'lı yıllarda Madrid'de yaşandığı belirtilen Vallecas Vakası'ndan esinlenen film, okulda arkadaşlarıyla yaptığı Ouija seansının ardından hayatı kabusa dönen genç Verónica'nın hikâyesini anlatıyor. Kardeşlerini korumaya çalışan genç kız, evde giderek güçlenen karanlık bir varlıkla mücadele etmek zorunda kalıyor. Film, özellikle final sahnesiyle hafızalarda yer ediyor.