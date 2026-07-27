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Gerçek dosyalardan sinemaya uyarlanan en ürkütücü 5 korku filmi
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Gerçek dosyalardan sinemaya uyarlanan en ürkütücü 5 korku filmi

27.07.2026 12:45:00
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Haber Merkezi
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Gerçek dosyalardan sinemaya uyarlanan en ürkütücü 5 korku filmi

Korku filmlerini daha da ürkütücü kılan detaylardan biri, gerçek olaylardan ilham almaları. Paranormal vakalar, şeytan çıkarma ayinleri ve perili ev hikâyelerinden uyarlanan bu yapımlar, izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatıyor. İşte gerçek hikâyelerden esinlenen 5 doğaüstü korku filmi…

Gerçek dosyalardan sinemaya uyarlanan en ürkütücü 5 korku filmi

Paranormal vakalar, şeytan çıkarma ayinleri ve perili ev hikâyelerini konu alan bu yapımlar, gerçek olduğu iddia edilen olayları sinemaya taşıyarak korku severlere unutulmaz bir izleme deneyimi sunuyor. İşte gerçek hikâyelerden uyarlanan 5 doğaüstü korku filmi…

Gerçek dosyalardan sinemaya uyarlanan en ürkütücü 5 korku filmi

1. THE CONJURİNG (KORKU SEANSI) (2013)

Paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'ın incelediği Perron ailesi vakasını konu alan film, yeni taşındıkları çiftlik evinde açıklanamayan olaylarla karşılaşan bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor. Evde giderek artan doğaüstü olaylar, aileyi çaresiz bırakırken Warren çifti korkunç gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor. Film, atmosferi ve gerilim dozu sayesinde korku sinemasının en başarılı yapımları arasında gösteriliyor.

Gerçek dosyalardan sinemaya uyarlanan en ürkütücü 5 korku filmi

2. THE EXORCİSM OF EMİLY ROSE (2005)

Film, Almanya'da yaşanan ve dünya çapında ses getiren Anneliese Michel vakasından ilham alıyor. Üniversite öğrencisi Emily Rose'un yaşadığı sıra dışı olaylar, şeytan çıkarma ayinleri ve sonrasında açılan dava üzerinden ilerleyen hikâye, doğaüstü korkuyu mahkeme salonu dramıyla bir araya getiriyor. İzleyiciyi sürekli gerçek ile doğaüstü arasında bırakmayı başarıyor.

Gerçek dosyalardan sinemaya uyarlanan en ürkütücü 5 korku filmi

3. THE AMİTYVİLLE HORROR (DEHŞET SOKAĞI) (2005)

Lutz ailesi, uygun fiyatlı büyük bir eve taşındıktan sonra evde açıklanamayan sesler, ürkütücü görüntüler ve paranormal olaylarla karşı karşıya kalıyor. Film, ABD'nin en çok konuşulan perili ev hikâyelerinden biri olarak bilinen Amityville vakasına dayanıyor. Gerçek olduğu iddia edilen olaylar, yıllardır tartışılmaya devam ediyor.

Gerçek dosyalardan sinemaya uyarlanan en ürkütücü 5 korku filmi

4. VERÓNİCA (2017)

1990'lı yıllarda Madrid'de yaşandığı belirtilen Vallecas Vakası'ndan esinlenen film, okulda arkadaşlarıyla yaptığı Ouija seansının ardından hayatı kabusa dönen genç Verónica'nın hikâyesini anlatıyor. Kardeşlerini korumaya çalışan genç kız, evde giderek güçlenen karanlık bir varlıkla mücadele etmek zorunda kalıyor. Film, özellikle final sahnesiyle hafızalarda yer ediyor.

Gerçek dosyalardan sinemaya uyarlanan en ürkütücü 5 korku filmi

5. THE ENTİTY (1982)

Gerçek olduğu öne sürülen Doris Bither vakasını beyaz perdeye taşıyan film, görünmeyen doğaüstü bir varlık tarafından saldırıya uğradığını iddia eden Carla Moran'ın yaşadıklarını konu alıyor. Psikiyatristlerin ve paranormal uzmanların farklı açıklamalar getirmeye çalıştığı olaylar, izleyiciyi psikolojik gerilim ile doğaüstü korku arasında sürüklüyor. Film, gerçek bir vakadan uyarlanması nedeniyle yıllardır korku türünün en rahatsız edici yapımlarından biri olarak kabul ediliyor.

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