Geri sayım başladı! Parseid meteor yağmuru başlıyor

Yaz aylarının en parlak ve en çok beklenen gök olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru zirve yapmak için harekete geçti. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının ardında bıraktığı kalıntıların Dünya'nın atmosferine girmesiyle oluşan bu görsel şölen, şehir ışıklarından uzaklaşmak ve doğayla baş başa kalmak isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Çıplak gözle rahatlıkla izlenebilen bu devasa gökyüzü olayına dair bilmeniz gereken tüm detayları derledik.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN ZİRVE YAPACAK?

Her yıl temmuz ve ağustos aylarında görülen Perseid meteor yağmurunun en yoğun ve ihtişamlı anlarına ulaştığı tarih aralığı netleşti:

En yoğun meteor geçişlerinin yaşanacağı ve saatte 60 ila 100 arasında kayan yıldızın görülebileceği en kritik zaman dilimi 11-13 Ağustos geceleri olacak.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, özellikle gece yarısından sonra sabaha karşı saat 02.00 ile 05.00 arasında gökyüzü en berrak ve hareketli halini alacak.

BU BÜYÜLEYİCİ ŞÖLEN NASIL EN İYİ ŞEKİLDE İZLENİR?

Perseid meteor yağmurunu en net şekilde deneyimleyebilmek ve bu görsel ziyafeti kaçırmamak için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları şunlardır:

Şehir merkezlerinin yapay ışıkları meteorların görülmesini zorlaştırır. Bu yüzden kamp alanları, yüksek tepeler veya karanlık sahil kenarları gibi ışıksız bölgeleri tercih edin.

Teleskop veya dürbün gibi cihazlara gerek yoktur; aksine geniş bir görüş açısı gerektirdiği için çıplak gözle izlemek en ideal yöntemdir.

Gökyüzüne bakmaya başlamadan önce en az 20-30 dakika boyunca telefon ekranı gibi parlak ışıklardan uzak durarak gözlerinizin karanlığa uyum sağlamasına izin verin.

PERSEİDLERİN KAYNAĞI NEDİR?

Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen bu gök olayının ardındaki bilimsel hikaye oldukça ilgi çekicidir:

Dünya, yörüngesi boyunca 133 yıllık periyoda sahip olan Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı toz bulutu ve kalıntılardan geçer.

Saatte yaklaşık 210 bin kilometre hızla Dünya atmosferine giren bu küçük parçacıklar, sürtünmenin etkisiyle yüksek ısıda yanarak gökyüzünde parlak çizgiler (kayan yıldızlar) oluşturur. Adını Perseus (Kahraman) takımyıldızından alan bu olay, bu yüzden Perseid adını taşır.