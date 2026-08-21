Manifest grubunun menejeri Tolga Akış'ın eşi ve sosyal medya fenomeni olan Gizem Kaya'nın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Fotoğrafçı Mesut Adlin'in YouTube üzerinden paylaştığı video ve yayımladığı çeşitli ekran görüntüleri nedeniyle Gizem Kaya araştırılıyor. Peki, Gizem Kaya kimdir? Gizem Kaya kaç yaşında, nereli?

GİZEM KAYA KİMDİR?

Gizem Kaya 1994 yılında dünyaya geldi.

Sosyal medya platformlarında aktif olarak yer alan ve içerikleriyle dikkat çeken Gizem Kaya, geniş bir takipçi kitlesine hitap ediyor. Genellikle moda, yaşam tarzı, seyahat ve günlük rutinler üzerine paylaşımlar yapıyor.

GİZEM KAYA EVLİ Mİ?

Gizem Kaya ve Tolga Akış çifti 2025 yılında evlendi. Çiftin 2026 yılında Nefes adını verdikleri çocukları dünyaya geldi.