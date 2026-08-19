İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamasının ardından “Glooper nedir?” sorusu gündeme geldi. Çiftçi, uygulamanın Alihan Kuriş ve üst yönetim tarafından gizli haberleşme amacıyla kullanıldığını öne sürdü. Peki, Glooper nedir? Glooper uygulamasını kimler kullanıyor? Glooper uygulaması hakkında merak edilenler

GLOOPER NEDİR? GLOOPER UYGULAMASINI KİMLER KULLANIYOR?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 16 Ağustos'taki açıklamasında, soruşturma kapsamındaki yapının üst yönetiminin kendi arasındaki haberleşmede kullandığı öne sürülen gizli bir yazılım olarak tanımlandı.

Şu an Glooper'ın teknik altyapısı, geliştiricisi, hangi işletim sistemlerinde çalıştığı veya mesajların hangi şifreleme yöntemiyle korunduğu gibi ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Dolayısıyla internette “Glooper” adıyla bulunabilecek farklı uygulama, yazılım ve ürünlerin, Bakan Çiftçi'nin açıklamasında sözünü ettiği sistemle aynı olduğu sonucuna varmak için elde doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. İnternette aynı veya benzer adı taşıyan farklı ürünler mevcut. Soruşturma kapsamında adı geçen Glooper ise resmi açıklamalarda üst yönetimin kullandığı özel bir haberleşme sistemi olarak tarif ediliyor.

GLOOPER UYGULAMASI NE İÇİN KULLANILIYOR?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamasına göre Glooper'ın kullanım amacı kapalı bir haberleşme ağı oluşturmak.

Çiftçi, uygulamanın özellikle yapının “üst yönetimi” tarafından kullanıldığını ifade etti. Ancak Glooper üzerinden hangi mesajların gönderildiği, kaç kişinin uygulamayı kullandığı, ne zamandan beri aktif olduğu veya uygulamadaki haberleşmenin soruşturmanın hangi bölümleriyle ilişkilendirildiği konusunda şu ana kadar ayrıntılı resmi bilgi açıklanmadı.