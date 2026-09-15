“Tuttu Fırlattı Kalbimi” şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı Gökçe Dinçer, müzisyen Aras Yıldıran ile evlendi. Peki, Gökçe Dinçer kimdir? Gökçe Dinçer kaç yaşında nereli?

GÖKÇE DİNÇER KİMDİR?

Gökçe Dinçer ya da bilinen adıyla Gökçe, 9 Eylül 1979 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Eğitim ve Müzik Hayatının Başlangıcı

Müzisyen bir babanın kızı olan Gökçe, müzik hayatına ilkokul yıllarında aldığı piyano dersleriyle başladı. Bu dönemde Konservatuvar Piyano Bölüm Başkanı Ergican Saydam’dan özel dersler aldı. Ortaokul yıllarında babasından gitar öğrendi. Lise son yıllarında şarkı sözleri yazmaya ve besteler yapmaya başladı.

Müziğin yanı sıra Şahika Tekand Tiyatro Okulu’na giderek iki yıl oyunculuk eğitimi aldı.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında çeşitli amatör gruplarda solistlik yaptı, müzik gruplarında şarkı söylemeye ve davul çalmaya başladı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra iki yıl bir reklam şirketinde sanat yönetmeni olarak çalıştı. Daha sonra tamamıyla müzik yapmaya karar vererek sanat yönetmenliğini bıraktı. Üç kadından oluşan The Eva Band ile bateri çalmaya başladı ve yaklaşık iki yıl boyunca çeşitli şehirlerde konserler verdi.

Müzik Kariyerinin Başlangıcı

20 yaşından beri yaptığı besteleri ve müzik birikimini bir albümde toplamaya karar veren Gökçe, prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü Alen Konakoğlu’nun üstlendiği çalışmalar için stüdyoya girdi.

2007 yılında Bora Yeter'le tanışan Gökçe, aynı dönemde Bora Yeter aracılığıyla tanıştığı Pasaj Müzik ile anlaşarak ilk albüm çalışmalarına başladı.

Böğürtlenli Reçel ve Beş Kuruş Yok

Gökçe, ilk albümü Böğürtlenli Reçeli Haziran 2007’de Pasaj Müzik etiketiyle yayımladı. Albümdeki yedi şarkının söz ve müziği Gökçe’ye aitti. Albümde Ferda Orçun Aca’nın bir şarkısı ve Alen Konakoğlu’nun iki bestesi de yer aldı.

Albümün çıkış şarkısı “Aradım Seni” oldu. Ardından “Vay Be Ben Neymişim”, “Böğürtlenli Reçel”, “Her Gece” ve “Seviyorum Özlüyorum” şarkıları yayımlandı. Gökçe, Kral TV Video Müzik Ödülleri ve Powertürk Müzik Ödülleri’nde “En İyi Çıkış Yapan Sanatçı” kategorisinde aday gösterildi.

2009 yılında ikinci albümü Beş Kuruş Yoku yayımladı. Albümde yer alan dokuz şarkının sekizi Gökçe’ye aitti. Albümde Hayko Cepkin, Esin İris ve Serdar Barçın ile düetler yer aldı. Daha önce Leman Sam’ın seslendirdiği “Anladım Ki” şarkısını da albümünde yeniden yorumladı.

Albümün çıkış şarkısı Esin İris ile düet yaptığı “5 Kuruş” oldu. “Anladım Ki”, “Hayat” ve Serdar Barçın düeti “Şehir” albümün öne çıkan diğer şarkıları arasında yer aldı.

Kaktüs Çiçeği ve Tuttu Fırlattı

Gökçe, Haziran 2011’de Alen Konakoğlu prodüktörlüğünde hazırlanan “Tuttu Fırlattı” şarkısını dijital platformlarda yayımladı. Şarkının sözlerini Esin İris ile birlikte yazdı.

“Tuttu Fırlattı”, Türkiye resmi şarkı listesinde 1 numaraya yükseldi. Şarkının videosu YouTube’da yüksek izlenme rakamlarına ulaşarak Türkçe kadın müzik videosu alanında dikkat çekti.

1 Şubat 2012’de “Tuttu Fırlattı”nın da yer aldığı üçüncü albümü Kaktüs Çiçeğini yayımladı. Albümde Türk sanat müziği eseri “Kıskanırım Seni Ben”i yeniden yorumladı. Miss Platnum’un “Mercedes Benz” şarkısına Türkçe sözler yazan Gökçe, bu şarkıya albümde “Kime Ne?” adıyla yer verdi.

Albümün çıkış şarkısı “Ne Yapardım?” oldu. Daha sonra “Oh Olsun” şarkısı da kliplendirildi.

Ödülleri ve Başarıları

Gökçe, 2012 yılında Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Çıkış Yapan Solist” ödülünü aldı. Aynı yıl “Tuttu Fırlattı” ile İTÜ EMÖS Yılın En BaşArı’lıları ödüllerinde “Yılın En BaşArı’lı Şarkısı”, Aslan Max 23 Nisan Ödülleri’nde ise “En Sevilen Şarkı” ödülünü kazandı.

Aynı yıl Magazinci.com İnternet Medyası ödüllerinde “Yılın Şarkısı” ödülünü aldı. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri’nde “En İyi Rock Sanatçısı” seçildi.

Azerbaycan’ın Bakü kentinde düzenlenen The First 2012 ödül töreninde “Yılın Pop Sanatçısı” ödülünü kazandı. 2013 yılında Ege Üniversitesi 2. Medya Ödülleri’nde “En İyi Kadın Sanatçı” ödülüne layık görüldü.

Matruşka ve Kırmızı Kurdele

Gökçe, daha sonra Matruşka albümüyle müzik çalışmalarına devam etti. Albüm kapsamında Beata Palya’ya ait “Tchiki Tchiki” şarkısından uyarlanan “Çık Çık Hayatımdan” şarkısına klip çekildi.

Diskografisinde 2014 yılında Matruşka, 2017 yılında ise Kırmızı Kurdele albümleri yer aldı.

Özel Hayatı

Şarkıcı Gökçe, 2014 yılında diş hekimi Bülent Gençer ile evlendi ve çift 2024 yılında boşandı. Gökçe, 2026 yılında ise müzisyen Aras Yıldıran ile evlendi.

Diskografisi

Gökçe’nin albümleri şunlardır:

Böğürtlenli Reçel – 2007

Beş Kuruş Yok – 2009

Kaktüs Çiçeği – 2012

Matruşka – 2014

Kırmızı Kurdele – 2017