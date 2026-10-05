Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, Yeşilçam’ın “Altın Çocuk” lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Göksel Arsoy kimdir? Oyuncu Göksel Arsoy neden öldü? Göksel Arsoy filmleri

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

Göksel Arsoy, Yeşilçam’ın usta oyuncularından, yapımcı ve şarkıcıdır. 15 Mart 1936’da Kayseri’de dünyaya gelen Arsoy, özellikle 1950’li ve 1960’lı yıllarda Türk sinemasının en tanınan yıldızlarından biri oldu. “Altın Çocuk” lakabıyla tanındı.

Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde sürdürdüğü yıllarda Yeşilköy Havalimanı’nda çalışan Arsoy, sinema dünyasına adımını yapımcı Fuat Rutkay’ın teşvikiyle attı. Yönetmenliğini Sırrı Gültekin’in üstlendiği 1957 yapımı 'Kara Günlerim' filmiyle kamera karşısına geçen oyuncu, ardından 'Kelepçe' (1958) ve kariyerinde dönüm noktası olan 'Samanyolu' (1959) filmlerinde rol aldı. Özellikle Belgin Doruk ile yakaladığı ekran uyumu ve birlikte yer aldıkları projeler, onu kısa sürede Yeşilçam’ın en popüler jönlerinden biri haline getirdi.

Usta yönetmen Halit Refiğ tarafından kendisine yakıştırılan "Altın Çocuk" lakabıyla tanınan Arsoy; 'Taş Bebek', 'Bulunmaz Uşak' ve 'Şafak Bekçileri' gibi döneminin en çok ses getiren yapımlarında başrol oynadı. 1960’lı yıllarda oyunculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşadıktan sonra kendi yapım şirketini kurarak prodüktörlük alanına da adım attı. Sinemaya katkılarından dolayı 1999 yılında 36. Altın Portakal Film Festivali’nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ile onurlandırıldı. Sanatçı ayrıca 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Sanat kariyerinin yanı sıra sivil toplum ve spor alanında da aktif görevler üstlenen Göksel Arsoy; Sinema Oyuncuları Derneği (SODER) ile İstanbul Tenis Kulübü’nde yönetim kademelerinde yer aldı, 2002-2008 yılları arasında ise Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Yaşam öyküsünü ve hatıralarını 2017 yılında yayımladığı 'Altın Çocuk' başlıklı otobiyografisinde okurlarla paylaştı.

GÖKSEL ARSOY'UN ÖZEL HAYATI

1961 yılında Soley Arsoy ile evlenen sanatçının Gökhan ve Aşkım adında iki çocuğu vardır.

Göksel Arsoy'un amcası, ünlü bestekâr Yesari Asım Arsoy'dur.

GÖKSEL ARSOY NEDEN ÖLDÜ?

Göksel Arsoy’un 5 Ekim 2026’da hayatını kaybetti. Ancak usta sanatçının ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GÖKSEL ARSOY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1957: Kara Günlerim / Yaşayan Ölüler

1957: Ham Meyva

1958: Kelepçe

1858: Yaprak Dökümü

1959: Ömrüm Böyle Geçti

1959: Samanyolu

1960: Nilüfer Orman Çiçeği

1960: Satın Alınan Adam

1960: Taş Bebek

1960: Aşk Rüzgarı

1960: Kahpe

1961: Yaban Gülü

1961: Seni Kaybedersem

1961: Boş Yuva

1961: İki Aşk Arasında

1961: Melekler Şahidimdir

1961: Yavru Kuş

1961: Bir Demet Yasemen

1961: Unutamadığım Kadın

1961: Aşkın Saati Gelince

1961: Zavallı Necdet

1961: Bir Yaz Yağmuru

1961: Bülbül Yuvası

1961: Güneş Doğmasın

1961: Bir Bahar Akşamı

1961: Kızıl Vazo

1962: Aşka Karşı Gelinmez

1962: Billur Köşk

1962: Kiralık Koca

1962: Gönül Avcısı

1962: Gümüş Gerdanlık

1962: Aşk Merdiveni

1962: Ne Şeker Şey

1962: Küçük Beyefendi

1962: Şehirdeki Yabancı

1962: Biz de Arkadaş mıyız?

1962: Yalnızlar İçin

1962: Gençlik Hülyaları

1962: Öldüren Bahar

1962: Akasyalar Açarken

1962: Esir Kuş

1963: Kezban

1963: Genç Kızların Sevgilisi

1963: Şafak Bekçileri

1963: Bulunmaz Uşak

1963: Leyla İle Mecnun Gibi

1963: Zoraki Milyoner

1963: Cicican

1963: Beyaz Güvercin

1963: Makber

1964: Kızgın Delikanlı

1964: Kırk Küçük Anne

1964: Evcilik Oyunu

1964: Yılların Ardından

1965: İsyancılar

1965: Son Darbe

1965: Yıldızların Altında

1966: Kenarın Dilberi

1966: Altın Çocuk

1967: Yayla Kızı Yıldız

1967: Ortaşark Yanıyor

1967: Son Kurban

1967: Altın Çocuk Beyrut'ta

1968: Altın Avcıları

1970: Sürtük

1978: Dost Bildiklerim

1996: Mirasyediler (tv dizisi)

2005: Asla Unutma (tv dizisi)

2006: Unutulmayanlar.