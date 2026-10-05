Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, Yeşilçam’ın “Altın Çocuk” lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Göksel Arsoy kimdir? Oyuncu Göksel Arsoy neden öldü? Göksel Arsoy filmleri
GÖKSEL ARSOY KİMDİR?
Göksel Arsoy, Yeşilçam’ın usta oyuncularından, yapımcı ve şarkıcıdır. 15 Mart 1936’da Kayseri’de dünyaya gelen Arsoy, özellikle 1950’li ve 1960’lı yıllarda Türk sinemasının en tanınan yıldızlarından biri oldu. “Altın Çocuk” lakabıyla tanındı.
Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde sürdürdüğü yıllarda Yeşilköy Havalimanı’nda çalışan Arsoy, sinema dünyasına adımını yapımcı Fuat Rutkay’ın teşvikiyle attı. Yönetmenliğini Sırrı Gültekin’in üstlendiği 1957 yapımı 'Kara Günlerim' filmiyle kamera karşısına geçen oyuncu, ardından 'Kelepçe' (1958) ve kariyerinde dönüm noktası olan 'Samanyolu' (1959) filmlerinde rol aldı. Özellikle Belgin Doruk ile yakaladığı ekran uyumu ve birlikte yer aldıkları projeler, onu kısa sürede Yeşilçam’ın en popüler jönlerinden biri haline getirdi.
Usta yönetmen Halit Refiğ tarafından kendisine yakıştırılan "Altın Çocuk" lakabıyla tanınan Arsoy; 'Taş Bebek', 'Bulunmaz Uşak' ve 'Şafak Bekçileri' gibi döneminin en çok ses getiren yapımlarında başrol oynadı. 1960’lı yıllarda oyunculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşadıktan sonra kendi yapım şirketini kurarak prodüktörlük alanına da adım attı. Sinemaya katkılarından dolayı 1999 yılında 36. Altın Portakal Film Festivali’nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ile onurlandırıldı. Sanatçı ayrıca 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.
Sanat kariyerinin yanı sıra sivil toplum ve spor alanında da aktif görevler üstlenen Göksel Arsoy; Sinema Oyuncuları Derneği (SODER) ile İstanbul Tenis Kulübü’nde yönetim kademelerinde yer aldı, 2002-2008 yılları arasında ise Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Yaşam öyküsünü ve hatıralarını 2017 yılında yayımladığı 'Altın Çocuk' başlıklı otobiyografisinde okurlarla paylaştı.
GÖKSEL ARSOY'UN ÖZEL HAYATI
1961 yılında Soley Arsoy ile evlenen sanatçının Gökhan ve Aşkım adında iki çocuğu vardır.
Göksel Arsoy'un amcası, ünlü bestekâr Yesari Asım Arsoy'dur.
GÖKSEL ARSOY NEDEN ÖLDÜ?
Göksel Arsoy’un 5 Ekim 2026’da hayatını kaybetti. Ancak usta sanatçının ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
GÖKSEL ARSOY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1957: Kara Günlerim / Yaşayan Ölüler
1957: Ham Meyva
1958: Kelepçe
1858: Yaprak Dökümü
1959: Ömrüm Böyle Geçti
1959: Samanyolu
1960: Nilüfer Orman Çiçeği
1960: Satın Alınan Adam
1960: Taş Bebek
1960: Aşk Rüzgarı
1960: Kahpe
1961: Yaban Gülü
1961: Seni Kaybedersem
1961: Boş Yuva
1961: İki Aşk Arasında
1961: Melekler Şahidimdir
1961: Yavru Kuş
1961: Bir Demet Yasemen
1961: Unutamadığım Kadın
1961: Aşkın Saati Gelince
1961: Zavallı Necdet
1961: Bir Yaz Yağmuru
1961: Bülbül Yuvası
1961: Güneş Doğmasın
1961: Bir Bahar Akşamı
1961: Kızıl Vazo
1962: Aşka Karşı Gelinmez
1962: Billur Köşk
1962: Kiralık Koca
1962: Gönül Avcısı
1962: Gümüş Gerdanlık
1962: Aşk Merdiveni
1962: Ne Şeker Şey
1962: Küçük Beyefendi
1962: Şehirdeki Yabancı
1962: Biz de Arkadaş mıyız?
1962: Yalnızlar İçin
1962: Gençlik Hülyaları
1962: Öldüren Bahar
1962: Akasyalar Açarken
1962: Esir Kuş
1963: Kezban
1963: Genç Kızların Sevgilisi
1963: Şafak Bekçileri
1963: Bulunmaz Uşak
1963: Leyla İle Mecnun Gibi
1963: Zoraki Milyoner
1963: Cicican
1963: Beyaz Güvercin
1963: Makber
1964: Kızgın Delikanlı
1964: Kırk Küçük Anne
1964: Evcilik Oyunu
1964: Yılların Ardından
1965: İsyancılar
1965: Son Darbe
1965: Yıldızların Altında
1966: Kenarın Dilberi
1966: Altın Çocuk
1967: Yayla Kızı Yıldız
1967: Ortaşark Yanıyor
1967: Son Kurban
1967: Altın Çocuk Beyrut'ta
1968: Altın Avcıları
1970: Sürtük
1978: Dost Bildiklerim
1996: Mirasyediler (tv dizisi)
2005: Asla Unutma (tv dizisi)
2006: Unutulmayanlar.