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Görkem Yeltan kimdir, kaç yaşında, nereli? Görkem Yeltan dizi ve filmleri

Görkem Yeltan kimdir, kaç yaşında, nereli? Görkem Yeltan dizi ve filmleri

27.07.2026 11:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Görkem Yeltan kimdir, kaç yaşında, nereli? Görkem Yeltan dizi ve filmleri

Müzisyen ve yazar Mehmet Güreli, 40 yıldır baba-kız ilişkisi sürdürdüğü oyuncu ve yazar Görkem Yeltan'ı mahkeme kararıyla evlat edindi. Peki, Görkem Yeltan kimdir, kaç yaşında, nereli? Görkem Yeltan dizi ve filmleri
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Usta yazar ve müzisyen Mehmet Güreli, zor zamanlarında hep yanında olan manevi kızı ünlü oyuncu Görkem Yeltan'ı evlat edinmek için açtığı davayı kazandı. Peki, Görkem Yeltan kimdir, kaç yaşında, nereli? Görkem Yeltan dizi ve filmleri

GÖRKEM YELTAN KİMDİR?

17 Ocak 1977'de Aydın'ın Nazilli ilçesinde dünyaya gelen Görkem Yeltan, sanat eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı ve 1999 yılında mezun oldu.

Konservatuvar eğitimi sırasında Yıldız Kenter ve Haldun Dormen gibi Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden ders alan Yeltan, kariyeri boyunca Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Bakırköy Belediye Tiyatroları ve Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü Tiyatrosu gibi köklü topluluklarda sahne aldı.

Sinema ve televizyon kariyeri

Televizyon kariyerine Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Süper Baba dizisiyle başlayan sanatçı, daha sonra Kara Melek ve Yılan Hikâyesi gibi döneme damga vuran dizilerde rol alarak geniş kitleler tarafından tanındı.

Uzak İhtimal ve Eylül filmlerindeki performanslarıyla Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Senaryo ekibinde yer aldığı Uzak İhtimal filmiyle İstanbul Film Festivali'nde En İyi Senaryo ödülüne layık görüldü.

İlk uzun metrajlı filmi Yemekteydik ve Karar Verdim ile yönetmenlik yaptı.

Çocuk edebiyatındaki çalışmaları

Oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra çocuk edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla da öne çıkan Görkem Yeltan'ın 15'ten fazla çocuk kitabı yayımlandı.

Çocuk edebiyatı üzerine gazete ve dergilerde inceleme yazıları kaleme alan Yeltan, çocuk kitaplarından uyarlanan müzik albümlerinde şarkı sözü yazarlığı yaptı. Bu eserler birçok tanınmış sanatçı tarafından seslendirildi.

Ayrıca ulusal ve uluslararası çocuk ile gençlik filmleri festivallerinde jüri üyeliği görevlerinde bulundu.

GÖRKEM YELTAN DİZİ VE FİLMLERİ

Dizileri

Süper Baba (1993)

Kara Melek (1997)

Komşu Komşu (1997)

Ruhsar (1998)

Yılan Hikâyesi (1999)

Yüzleşme (1999)

İnsanlık Hali (2000)

Canım Kocacığım (2002)

Biz Size Aşık Olduk (2002)

Sil Baştan (2004)

En İyi Arkadaşım (2004)

Davetsiz Misafir (2005)

Şölen (2007)

Aşk Yakar (2008)

Ey Aşk Nerdesin (2009)

Küçük Hanımefendi (2011)

Böyle Bitmesin (2011)

Hayat Mucizelere Gebe (2016)

Alija (Aliya) (2018)

Filmleri

Miras (2006)

Pulpa (2006)

Sıfır Dediğimde (2007)

Gölge (2008)

Güneşin Oğlu (2008)

Uzak İhtimal (2009)

Unutma Beni İstanbul (2010)

Eylül (2011)

Kayıp Aranıyor (2011)

Seni Seviyorum Adamım (2014)

Yemekteydik ve Karar Verdim (2015/2016)

Bünyamin (2016)

Durak (2017)

Dört Köşeli Üçgen (2018)

Kader Postası (2019)

Dilsiz (2019)

Kafes (2021)

Yakamoz (2024)

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