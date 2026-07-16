Görünmez tehlike cebe kadar girdi: Dokunduktan sonra ellerinizi mutlaka yıkamanız gereken 3 günlük eşya

Uzmanlar, bulaşıcı hastalıkların yayılmasında en büyük rolü oynayan gizli bakteri kaynaklarına karşı yurttaşları uyarıyor. Günlük hayatın koşturmacası içinde temizliğine şüpheyle yaklaşmadığımız, ancak gün boyu binlerce kişinin ortak temas noktası olan bazı yüzeyler hastalıklara davetiye çıkarıyor. Mikrobiyoloji ve enfeksiyon uzmanlarının yürüttüğü çalışmalar, özellikle alışveriş esnasında ve sosyal yaşamda sıkça kullandığımız üç eşyanın, solunum yolu enfeksiyonlarından gıda zehirlenmelerine kadar birçok ciddi sağlık sorununa zemin hazırladığını ortaya koyuyor.

POS CİHAZLARININ TUŞ TAKIMLARI PATOJEN YUVASINA DÖNÜŞÜYOR

Alışveriş merkezlerinde, marketlerde ve kafelerde ödeme yaparken kullandığımız POS cihazlarının şifre panelleri, mikropların yayılmasında en büyük aracı olarak kabul ediliyor. Mikrobiyolog Jason Tetro, şifre girme eyleminin fiziksel yapısı gereği bu panelleri kusursuz birer bakteri taşıyıcısı haline getirdiğini belirtiyor.

Tuşlara basmak için uygulanan fiziksel baskı, parmak uçlarındaki mikroorganizmaların tuş yüzeyine güçlü bir şekilde yapışmasına yol açıyor. Gün boyunca yüzlerce kişinin aynı panele dokunması, temas zincirini kesintisiz hale getiriyor. Uzmanlar, bu yüzeylerin grip ve COVID gibi solunum yolu virüslerinin yanı sıra, çiğ gıdaya temas etmiş kişilerin bıraktığı salmonella gibi tehlikeli bakterileri de barındırdığını kaydediyor.

MARKET ARABASI KOLLARI GÖZDEN KAÇAN EN BÜYÜK TEHDİT

Alışveriş esnasında doğrudan gıda maddelerine odaklanılması, ellerimizle kavradığımız yüzeylerin hijyenini tamamen unutmamıza neden oluyor. Yapılan araştırmalar, süpermarketlerdeki market arabalarının kollarının, temizliği en çok ihmal edilen alanlardan biri olduğunu gösteriyor.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Supriya Rao, market arabası kollarının gün içinde dezenfekte edilmeden defalarca kullanıldığını ve bunun doğrudan soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve mide mikroplarının yayılmasına yol açtığını ifade ediyor. Tüketicilerin alışverişe başlamadan önce bu kolları dezenfekte edici mendillerle temizlemesi ya da alışveriş sonrasında ellerini sabunla yıkaması hayati önem taşıyor.

GÜN BOYU TEMİZLENMEYEN CEP TELEFONLARI ENFEKSİYON SAÇIYOR

Listenin üçüncü ve en kişisel sırasındaki eşya ise hemen her an yanımızda taşıdığımız cep telefonları oluyor. Gün içinde tuvaletten toplu taşımaya, spor salonundan uçaklara kadar girilen her ortamda telefonların yüzeyle temas ettiğini belirten Dr. Rao, bu cihazların adeta birer virüs deposu olduğunu vurguluyor.

Telefonların düzenli olarak temizlenmemesi, cihaz üzerindeki patojenlerin doğrudan yüzümüze, ağzımıza ve gözlerimize taşınmasına neden oluyor. Uzmanlar, hastalıklardan korunmak için telefon kullanmadan önce ellerin temizlenmesini ve cihaz yüzeyinin haftada en az birkaç kez dezenfektan mendillerle silinmesini öneriyor. Su ve sabuna erişimin olmadığı durumlarda kullanılacak etanol bazlı el dezenfektanlarının ise etkili olabilmesi için ellerde en az 16 saniye boyunca ıslak kalacak şekilde uygulanması gerektiği hatırlatılıyor.