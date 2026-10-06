Göz altındaki morlukları ve sabah şişliklerini hızla gideren 3 doğal yöntem

Göz çevresindeki derinin vücudun diğer bölgelerine göre çok daha ince olması, bu alanı sıvı birikimine ve kılcal damar belirginliğine karşı savunmasız hale getirir. Soğuk terapiler ve antioksidan içerikli bitkisel uygulamalarla bu bölgedeki kan dolaşımını hızlandırarak yorgunluk izlerini kısa sürede silebilirsiniz.

1. Soğuk Metal Kaşık Kompresi ile Şok Ödem Atma

Soğuk metal yüzey, göz çevresindeki kılcal damarları aniden büzerek biriken sıvının dağılmasını ve şişliklerin inmesini sağlar.

Uygulama Yolu: İki adet metal yemek kaşığı buzdolabının buzluk kısmında 10 dakika kadar soğutulur; ardından kaşığın bombeli kısmı nazikçe göz altlarına yerleştirilerek 2-3 dakika boyunca hafifçe gezdirilir.

2. Soğutulmuş Yeşil Çay Poşeti ile Morluk Giderme

Yeşil çayın içerdiği kafein ve güçlü antioksidanlar, damarları küçülterek koyu halkaların ve morlukların görünümünü hafifletir.

Uygulama Yolu: Demlenip buzdolabında iyice soğutulmuş iki adet yeşil çay poşeti kapatılmış gözlerin üzerine yerleştirilir ve 10-15 dakika boyunca bekletilir.

3. Salatalık Suyu ve Aloe Vera Jeli Maskesi

Salatalığın yüksek su oranı cildi neme doyururken, aloe vera hassas dokuyu yatırarak ince çizgilerin gerilmesini destekler.

Uygulama Yolu: Bir tatlı kaşığı taze salatalık suyu ile yarım tatlı kaşığı saf aloe vera jeli karıştırılarak göz altlarına tampon hareketlerle sürülür, 10 dakika bekletilip nemli pamukla silinir.