Göz çevresi ince kırışıklıkları ve kaz ayaklarını hafifleten 3 doğal bakım adımı

Göz çevresi çok ince bir yapıya sahip olduğundan yağ bezleri içermez ve nemini çok çabuk kaybeder. Bu hassas alanı doğru bitkisel içeriklerle besleyerek ince çizgilerin derinleşmesini önleyebilir ve daha taze bir bakış elde edebilirsiniz.

1. Hindistan Cevizi Yağı ve Aloe Vera Göz Çevresi Kürü

Hindistan cevizi yağı cildi derinlemesine nemlendirirken, aloe vera ince deriyi besleyerek kırışıklık görünümünü hafifletir.

Uygulama Yolu: Bir tatlı kaşığı saf Hindistan cevizi yağına birkaç damla aloe vera jeli eklenerek karıştırılır; göz çevresine (kirpik hizasından uzak durularak) gece yatmadan önce tampon hareketlerle sürülür.

2. Süt ve Bal İle Canlandırıcı Göz Maskesi

Sütün içerisindeki doğal proteinler hassas cildi beslerken, bal nemi hücrelerde hapseden güçlü bir antioksidandır.

Uygulama Yolu: Bir tatlı kaşığı ılık süt ile yarım çay kaşığı bal karıştırılarak pamuk yardımıyla göz çevresindeki çizgilere sürülür, 10 dakika bekletilip nemli pamukla nazikçe silinir.

3. Salatalık Suyu ve Gül Suyu Kompresi

Salatalığın serinletici suyu ve gül suyunun antiseptik yapısı göz çevresindeki gerginliği alarak cildi rahatlatır.

Uygulama Yolu: Eşit miktarda soğuk salatalık suyu ile gül suyu karıştırılarak pamuk pedlere emdirilir ve kapalı göz çevresinde 15 dakika boyunca bekletilir.