Gözaltının ardından bu kez konserde ölümden döndü: Tan Taşçı alevlerin arasında kaldı

Şarkıcı Tan Taşçı'nın İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda verdiği konserde sahne efektlerinin kontrolden çıkması nedeniyle tehlikeli anlar yaşandı.

Olay, dün akşam Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen konserde meydana geldi. Şarkıcı Tan Taşçı'nın sahnede performans sergilediği sırada şov amaçlı kurulan alev makinesinden çıkan ateş, bir anda sanatçının yüzüne doğru yükseldi.

Alevlerin parlamasıyla hızla geri çekilen Taşçı, durumunu kontrol ettikten sonra ara vermeden konserine devam etti.

Sahne önündeki alevlerden kurtulan sanatçının yaşadığı o anlar ise konseri izleyen yurttaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, Tan Taşçı'nın sahnede gezindiği sırada alevin birden yüzüne parladığı ve saçından duman çıktığı anlar yer aldı.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Tan Taşçı'nın da bulunduğu 25 ünlü hakkında gözaltı kararı verilmişti. Taşçı, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.