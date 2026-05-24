Gözaltının ardından bu kez konserde ölümden döndü: Tan Taşçı alevlerin arasında kaldı

24.05.2026 13:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Adı birkaç gündür uyuşturucu operasyonunda geçen Tan Taşçı dün akşam İzmir'de sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını söyleyen Tan, sahne efekti olarak kullanılan alevlerin bir anda parlamasıyla büyük bir tehlike atlattı.
Şarkıcı Tan Taşçı'nın İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda verdiği konserde sahne efektlerinin kontrolden çıkması nedeniyle tehlikeli anlar yaşandı.

Olay, dün akşam Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen konserde meydana geldi. Şarkıcı Tan Taşçı'nın sahnede performans sergilediği sırada şov amaçlı kurulan alev makinesinden çıkan ateş, bir anda sanatçının yüzüne doğru yükseldi.

Alevlerin parlamasıyla hızla geri çekilen Taşçı, durumunu kontrol ettikten sonra ara vermeden konserine devam etti.

Sahne önündeki alevlerden kurtulan sanatçının yaşadığı o anlar ise konseri izleyen yurttaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, Tan Taşçı'nın sahnede gezindiği sırada alevin birden yüzüne parladığı ve saçından duman çıktığı anlar yer aldı.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Tan Taşçı'nın da bulunduğu 25 ünlü hakkında gözaltı kararı verilmişti. Taşçı, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

İlgili Konular: #konser #gözaltı #Tan Taşçı

Gözaltına alınan Tan Taşçı serbest bırakıldı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 ünlü hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimlerden şarkıcı Tan Taşçı serbest bırakıldığını duyurdu.
Tan Taşçı kimdir? Şarkıcı Tan Taşçı kaç yaşında, nereli? Tan Taşçı hakkında neden gözaltı kararı verildi? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, şarkıcı Tan Taşçı hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Tan Taşçı kimdir? Şarkıcı Tan Taşçı kaç yaşında, nereli? Tan Taşçı hakkında neden gözaltı kararı verildi?