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Gözde Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Menajer Gözde Yılmaz'ın eşi kim?

Gözde Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Menajer Gözde Yılmaz'ın eşi kim?

5.08.2026 22:19:00
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Haber Merkezi
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Gözde Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Menajer Gözde Yılmaz'ın eşi kim?

Gözde Yılmaz'ın kim olduğu merak ediliyor. Yeraltı dizisinin 17 yaşındaki oyuncusu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası, kızının rol arkadaşı Hakan Çelebi hakkında suç duyurusunda bulundu. İddiaların ardından menajerlik şirketi açıklama yaparak tüm oyunculuk faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun yürütüldüğünü savundu. Peki, Gözde Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Menajer Gözde Yılmaz'ın eşi kim?
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"Yeraltı" dizisinin genç oyuncusu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi, reşit olmayan kızının kendi onayı olmadan projelerde yer aldığını ve sette rol arkadaşıyla ilişki yaşadığını öne sürerek menajerlik şirketi ile oyuncu Hakan Çelebi hakkında suç duyurusunda bulundu. Peki, Gözde Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Menajer Gözde Yılmaz'ın eşi kim?

GÖZDE YILMAZ KİMDİR?

Gözde Yılmaz, medya sektöründe kariyerine muhabir olarak başladı. 2008 yılına kadar muhabirlik yaptı. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Radyo-TV, Anadolu Üniversitesi’nde ise Halkla İlişkiler eğitimi aldı. 2008’de ID İletişim bünyesinde çalışmaya başlayarak oyuncu ve yapımların basın danışmanlığı görevini üstlendi.

MENAJER GÖZDE YILMAZ'IN EŞİ KİM?

Gözde Yılmaz, oyuncu ve yönetmen Onur Saylak ile evli. Çift, 2017 yılında başlayan ilişkilerinin ardından 2020'de sessiz sedasız evlendi. Aynı yıl oğulları Deniz Ali dünyaya geldi.

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