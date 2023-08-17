Göze alınan darbe görme kaybına kadar gidebilir

Yayınlanma: 17.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 07:00

Yaz mevsiminin gelmesi ile çocukların oyun alanı evlerden dışarıya doğru kaydı. Dışarıda arkadaşlarıyla oyun oynayan çocukların gözlerine aldıkları darbelerin derin hasarlara yol açabileceğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fevzi Akkan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak ailelere tavsiyeler verdi.

"ÇOCUKLAR AÇISINDAN ÇOK DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Göze gelen herhangi bir darbenin büyük sorunlara sebep olabileceğini söyleyen Akkan, "Bu mevsimde özellikle çocuklar açısından çok daha dikkatli olmalıyız. Yaz mevsimindeyiz; çocuklar sokakta arkadaşlarıyla oyunlar oynuyor. Top oynarken ya da birbirleri ile şakalaşırken farkında olmadıkları darbeler alabiliyorlar. Çocuklar darbeyi aldıkları anda durumu fark edemeyip; darbe aldıkları yerde oluşan bir ağrıdan sonra ‘geçti’ deyip oyunlarına devam edebiliyor ve iki gözle baktıkları için darbe gelen gözün az gördüğünü fark edemeyebiliyorlar. Biz burada ailelere, çocuklardan ‘gözüme bir şey geldi, top çarptı vs.’ gibi bir duyum aldıklarında onları hemen göz doktoruna götürmeleri çağrısında bulunuyoruz. Darbe göze geldikten hemen sonra uygulanan tedavinin ilerlemesi çok daha basit olurken, retinada bir kanama, kopma gibi durumların yaşandığı süreçlerde ise tedavi hem daha uzun hem de daha zorlu olabilir. Onun için çocuklardan böyle bir şikâyet ailelere söylendiği zaman ilk fırsatta göz doktoruna gitmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"BİR SIKINTI YOKMUŞ GİBİ GÖRÜLEBİLİR”

Hasara bağlı birçok göz hastalığının ortaya çıkabileceğini söyleyen Akkan, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Gözde oluşacak hasar, darbelerin şiddetine göre minimal düzeyde ya da dışarıdan bakıldığında bir belirti göstermeden derin hasarlar bırakabilecek şekilde de olabilir. Dışarıdan bakıldığında bir şey yokmuş gibi görünse de hasara bağlı gözün içindeki mercek yerinden oynayabilir, retinada kanama, kopma, yırtılma gibi durumlar oluşabilir. Bu durum bazen çok geç fark edilebiliyor. O yüzden üstüne basa basa tekrar söylüyorum, gözle görülebilen herhangi bir yara, kızarıklık olmasa dahi göze herhangi bir darbe geldiği bilgisi varsa mutlaka göz doktorunun detaylı muayenesine girilmesi gerekir.”

“ÇOCUĞU MUAYENEDEN GEÇİRMEK ÖNEMLİ”

Bazen çocukların dışarıda oynarken aldıkları darbeleri ailelerine söylemekte çekingenlik gösterebileceğini de söyleyen Akkan, ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

“Ailelerin, çocuklara kızmak yerine onların sıkıntılarını çok rahat söyleyebilecekleri bir ortam oluşturmaları gerekiyor. Bazen çocuklar ‘anne-baba gözüme bir şey geldi ama iyiyim’ gibisinden konuşsa da çocuğun geri bildirimine çok güvenmemek ve çocuğu mutlaka muayeneden geçirmek işimizi her zaman kolaylaştırır.”