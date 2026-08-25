Grammy 2026'da yer alan Türk sanatçılar belli oldu

Müzik dünyasının tanınan 9 ismi, Grammy 2026'nın yeni üyelik sınıfına dahil oldu. Türk sanatçılar, Grammy sürecinde oy kullanma ve uygun eserlerini değerlendirmeye sunma hakkı kazanırken, Türkiye'yi Grammy'de temsil edecek isimler de belli oldu. İşte Grammy 2026'da yer alan Türk sanatçılar...

TOYGAR IŞIKLI Besteci ve müzisyen Toygar Işıklı, Türkiye'den Recording Academy'nin oy kullanma hakkına sahip üyeleri arasına girdi. Özellikle film ve dizi müzikleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Işıklı, bestecilik alanındaki çalışmalarıyla müzik dünyasında tanınıyor.

HADİSE Pop müziğin tanınan isimlerinden Hadise, 2026 üyelik sınıfında yer aldı. Uzun yıllara yayılan müzik kariyerinin yanı sıra uluslararası sahne deneyimiyle öne çıkan sanatçı, Grammy adaylarının ve kazananlarının belirlenmesinde rol alabilecek müzik profesyonelleri arasına katıldı.

EDİS Edis, Recording Academy üyeleri arasına dahil oldu. Pop müzik alanındaki çalışmaları ve uluslararası kariyeriyle tanınan sanatçı, Grammy sürecinde oy kullanabilecek isimlerden biri oldu.

SILA Söz yazarlığı ve yorumculuğuyla müzik dünyasında yer alan Sıla, yeni üyelik sınıfında bulundu. Böylece söz yazarlığı ve bestecilik alanında Türkiye'den bir isim daha Grammy sürecinde yer aldı.

OZAN DOĞULU Prodüktör ve müzisyen Ozan Doğulu, yeni üyelik sınıfına dahil oldu. Doğulu, farklı sanatçılarla yaptığı çalışmalar ve müzik prodüksiyonundaki deneyimiyle uzun yıllardır müzik sektöründe yer alıyor.

MELİKE ŞAHİN Melike Şahin, Recording Academy'nin 2026 üyeleri arasında yer aldı. Şahin, kendine özgü müzikal çizgisi ve çalışmalarıyla müzik kariyerini sürdürüyor.

MANİFEST Manifest'in üyeleri, Grammy sürecinde oy kullanabilecek isimler arasına katıldı. Grup üyeleri, Recording Academy'nin oy kullanma hakkına sahip üyeleri arasında yer aldı.

MABEL MATİZ Şarkıcı ve söz yazarı Mabel Matiz, yeni üyelik sınıfında yer aldı. Kendine özgü müzikal dili, söz yazarlığı ve farklı müzik türlerini bir araya getiren çalışmalarıyla tanınan sanatçı, Grammy sürecinde yer alabilecek isimlerden biri oldu.