Her yıl milyonlarca kişinin başvurduğu Green Card Çekilişi (Diversity Visa Programı) için yeni dönem takvimi yakından takip ediliyor. Peki, Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? Bu sene DV Lottery Green Card başvurusu alınacak mı?

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Diversity Visa (Green Card Çekilişi) programını durdurduğu için 2026 yılında yeni bir başvuru dönemi açılmadı.

Normal şartlarda her yıl Ekim ve Kasım ayları arasında gerçekleştirilen Green Card çekiliş başvuruları, DV-2027 dönemi dahil olmak üzere süresiz olarak askıya alındı. Bu nedenle bu yıl herhangi bir resmî başvuru tarihi veya kayıt ekranının açılmayacağı ön görülüyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card almak için ise öncelikle başvuru şartlarını yerine getirmek ve başvurmak gerekir. Green Card çekilişi için DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde başvuru yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden Green Card başvurusu yapılır.

GREEN CARD KİMLERE VERİLİR?

Green Card almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle Green Card almak isteyen kişi mutlaka 18 yaşından büyük olmalıdır. Ayrıca Green Card en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise öğrencisi olmayan kişilerde son 5 yıl içinde uzmanlık ve ya eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 yıl aralıksız olarak çalışan kişiler Green Card alabilirler.

Green Card almak için İngilizce bilme şartı da aranmaz. İnternet üzerinden başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen kişiler Green Card alabilirler. Bunun yanı sıra evli olan kişiler de Green Card'a aynı anda başvurabilirler. Çünkü bu şekilde evli çiftlerin de Green Card alma şansı artacaktır.