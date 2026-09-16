Grip aşısı ne zaman vurulur? Grip aşısı fiyatı ne kadar, eczanelere geldi mi?

Grip sezonunun yaklaşmasıyla birlikte grip aşısı yeniden gündemin önemli başlıklarından biri oldu. 2026-2027 sezonu grip aşıları eczanelere ulaşmaya başladı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'nın (TEİS) açıklamasına göre SGK'nın geri ödeme listesinde bulunan iki grip aşısından biri eczanelerde satışa sunulurken, diğerinin eylül ayı sonunda gelmesi bekleniyor.

GRİP AŞISI NE ZAMAN VURULUR?

Grip aşısı için en uygun dönemin genel olarak ekim ve kasım ayları olduğu belirtiliyor. TEİS de 2026-2027 sezonu için bu döneme dikkat çekiyor. Aşının grip sezonu başlamadan önce yaptırılması, bağışıklığın oluşması açısından önem taşıyor.

GRİP AŞISI ECZANELERE GELDİ Mİ?

Evet. 2026-2027 sezonunda kullanılacak grip aşılarından biri eczanelere ulaşmaya başladı. SGK'nın geri ödeme listesinde bulunan ikinci aşının ise eylül ayı sonunda tedarik edilmesi bekleniyor. Eczanelerdeki stok durumu bölgeye ve eczaneye göre değişebileceği için gitmeden önce telefonla sormak faydalı olabilir.

2026 GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?

2026-2027 sezonunda eczanelerdeki grip aşısının açıklanan perakende fiyatı 764 TL. SGK kapsamında bulunan kişiler için 451,01 TL geri ödeme yapılırken, ödenecek fark 312,99 TL olarak belirtiliyor.

GRİP AŞISINI KİMLER YAPTIRMALI?

Grip aşısı özellikle grip nedeniyle komplikasyon gelişme riski daha yüksek olan kişiler açısından önem taşıyor. 65 yaş ve üzerindekiler ile belirli kronik hastalıkları bulunan kişiler SGK'nın geri ödeme koşulları kapsamında değerlendiriliyor. Aşının kişiye uygun olup olmadığı konusunda hekim görüşü alınması gerekiyor.