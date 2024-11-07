Gülben Ergen 'Narin' için mahkeme salonunda: Avukatlar tepki gösterdi!
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davada ilk duruşma görüldü. Duruşmayı izlemek için salona alınan Gülben Ergen’e avukatlar tepki gösterdi, “Gülben dışarı” sloganlarıyla protesto edildi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili dava Diyarbakır'da görülmeye başlandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sonucunda açılan davanın ilk duruşması, kamuoyunun ilgisini çekerken, ünlü şarkıcı Gülben Ergen de davayı takip etmek için duruşma salonunda yerini aldı.
AVUKATLARDAN TEPKİ
Duruşma salonuna alınmak için bekleyen avukatlar, kendilerinin içeri alınmamasına rağmen Gülben Ergen'in salonda yer almasına tepki gösterdi.
Avukatlar, yaklaşık 2 saat boyunca bekletildikten sonra, "Gülben dışarı" sloganlarıyla protesto etti.
Narin Güran cinayeti gündeme geldiğinden beri sosyal medyada konuyla ilgili dikkat çeken paylaşımlar yapan Gülben Ergen, dava öncesinde de X hesabından, "Bugün Diyarbakır'da Narin’in duyulmayan çığlıkları duyulacak. Bugün 'Vatanı Korumak Çocuklarla Başlayacak'" sözleriyle duygularını ifade etti.
Bugün Diyarbakır da Narin’in duyulmayan çığlıkları duyulacak.— Gülben Ergen (@gulbenergen) November 7, 2024
Bugün “Vatanı Korumak Çocuklarla Başlayacak”#NarininDavasıHepimizin pic.twitter.com/rI2LkJ8yRW
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