Türk sinema, tiyatro ve dizi dünyası acı bir kayıpla sarsıldı. Yıllar boyunca sayısız unutulmaz karaktere hayat veren, özellikle "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı bilge ve asil "Arsen Hanım" rolüyle milyonların kalbinde taht kuran usta oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti. Peki, Gülsen Tuncer kimdir, kaç yaşında? Gülsen Tuncer neden hayatını kaybetti?

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

Gülsen Tuncer 20 Ekim 1945 tarihinde Adana'da doğdu. Ortaokulu İstanbul Kız Lisesi'nde, liseyi İstanbul Tarhan Koleji'nde bitirdi. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tepebaşı sahnesinde ve Ankara Çağdaş sahnesinde yöneticilik yapan Tuncer, 37 filmde yönetmen yardımcılığı görevini üstlendi. Şarkı sözü ve diyalog yazımı, çevre düzeni, yapım yönetmenliği görevlerinde bulundu.

GÜLSEN TUNCER'İN EŞİ KİMDİR?

Gülsen Tuncer, Türk sinemasının değerli yönetmenlerinden Engin Ayça ile evliydi.

GÜLSEN TUNCER HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Aşk-ı Memnu

Üvey Baba

Su Sinekleri

Karşı Show

Çalıkuşu

Yıkılmadım

Tohum ve Toprak

Ev Hali

Bugünün Saraylısı

Gölge Çiçeği

Şans Blokları

Üç İstanbul

Ateşten Günler

Bir Tren Yolculuğu

GÜLSEN TUNCER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Kısa bir süre önce hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki sanatçının beyin kanseri ile mücadele ettiği aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Film-San Vakfı, "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun" ifadelerine yer vermişti.

Beyin kanseri ile mücadele eden usta oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.

CUMHURİYET KADINI

Gülsen Tuncer, sadece başarılı bir oyuncu değil; aynı zamanda Cumhuriyet değerlerinin, Atatürk devrimlerinin ve laik Türkiye idealinin yılmaz savunucularından biriydi.

Sanatını, toplumsal aydınlanmanın ayrılmaz bir parçası olarak gören Tuncer, çağdaş Türk kadınının en güçlü ve entelektüel seslerindendi. Kadın hakları, bilimsel ve çağdaş eğitim gibi konularda her zaman ön saflarda yer almış, sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalarıyla da topluma yön vermiştir.