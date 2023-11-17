Gülşen'in tutuklanmasını istemişti... Kızları tutuklanan baba Hakan Candan hesabını kapadı
Suç örgütüne üye dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan’ın AKP’li babası Hakan Candan’ın paylaşımları gündem oldu. Hakan Candan’ın gelen tepkilerin ardından hesabını kapattığı görüldü.
Moda programlarıyla ünlenen Nihal Candan ve Bahar Candan dolandırıcılık ve kara par aklama suçlamalarıyla tutuklandı. Candan kardeşlerin AKP'li babaları ise yeniden gündem oldu.
Hakan Candan, 2014 yerel seçimlerinde AKP'den Karaman belediye Başkanlığı için aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi.
Hakan Candan'ın sosyal medyada yaptığı Erdoğan paylaşımları gündem olurken şarkıcı Gülşen'in tutuklanması için çağrıda bulunduğu ve oyuncu Merve Dizdar'ı da hedef aldığı görüldü.
HESABINI KAPADI
Söz konusu paylaşımların gündem olmasının ardından, baba Candan'ın hesabını kapadığı görüldü.
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