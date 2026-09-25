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Gün boyu rahat hissetmek için karın şişliğini hafifleten ve sindirimi düzenleyen 3 doğal yöntem

Gün boyu rahat hissetmek için karın şişliğini hafifleten ve sindirimi düzenleyen 3 doğal yöntem

25.09.2026 21:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gün boyu rahat hissetmek için karın şişliğini hafifleten ve sindirimi düzenleyen 3 doğal yöntem

Gün içinde hızla artan karın şişliği, gaz sıkışması ve hazımsızlık gününüzü zorlaştırabilir. Ağır ilaçlara başvurmadan, mutfaktaki doğal çözümler ve pratik alışkanlıklarla şişkinliği indirmek ve hafiflemek mümkün. İşte karın şişliğini hafifletmenin 3 etkili yolu...
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Karın şişliği genellikle yanlış beslenme, yemek sırasında yutulan hava, hareketsizlik veya sindirim sisteminde biriken gaz nedeniyle ortaya çıkar. Günlük rutininizde yapacağınız küçük dokunuşlarla bu rahatsız edici gerginlik hissiyatını ortadan kaldırabilirsiniz.

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1. Rezene veya Nane Çayı ile Gaz ve Sıkışma Giderme

Rezene ve nane bitkileri, sindirim sistemindeki düz kasları gevşeterek sıkışan gazın vücuttan kolayca atılmasını sağlayan en güçlü bitkisel desteklerdir.

Uygulama Yolu: Ağır bir öğünün ardından veya şişkinlik hissedildiğinde bir fincan taze demlenmiş ılık rezene ya da nane çayı yavaş yavaş yudumlanarak içilir.

2. Karın Bölgesine Saat Yönünde Nazik Masaj

Bağırsakların anatomik dizilimine uygun yapılan masaj, sıkışan havanın hareket etmesini ve bağırsak hareketlerinin hızlanmasını sağlar.

Uygulama Yolu: Sırt üstü uzanarak veya rahat bir pozisyonda otururken, göbek deliği çevresine saat yönünde (bağırsak akışına uygun olarak) hafif dairesel hareketlerle 5 dakika masaj yapılır (isterseniz ellerinize birkaç damla nane yağı damlatabilirsiniz).

3. Gaz Yapıcı Alışkanlıklardan Kaçınma ve Ödem Atıcı Su Tüketimi

Sakız çiğnemek veya pipetle içecek içmek mideye fazladan hava yutulmasına yol açarak şişkinliği tetikler; ayrıca tuzlu gıdalar ödem tutar.

Uygulama Yolu: Gün boyunca bol su içilir, suyun içine birkaç dilim salatalık veya taze zencefil eklenerek ödem atıcı etki artırılır; gaz yapabilecek sakız gibi alışkanlıklara ara verilir.

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