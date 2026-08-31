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Gün içindeki stresi hızla atan ve sinir sistemini dengeleyen 3 doğal nefes egzersizi

Gün içindeki stresi hızla atan ve sinir sistemini dengeleyen 3 doğal nefes egzersizi

31.08.2026 20:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gün içindeki stresi hızla atan ve sinir sistemini dengeleyen 3 doğal nefes egzersizi

Yoğun tempo, beklenmeyen aksilikler ve koşturmaca içinde artan stres, nefesin sığlaşmasına neden olarak kalp atışını hızlandırır ve kaygıyı artırır. Her an her yerde uygulayabileceğiniz basit nefes teknikleriyle sinir sistemini anında sakinleştirmek mümkün. İşte stresi hızla unutturan 3 etkili nefes yöntemi...
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Stres anında vücut otomatik olarak "savaş ya da kaç" moduna geçer; bu durum omuzların kasılmasına, nefesin sığlaşmasına ve zihnin kararmasına yol açar. Nefes alışverişini bilinçli olarak yavaşlatmak, vagus sinirini uyararak beyne "güvendeyiz" sinyali gönderir ve bedeni anında sakinleştirir.

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1. 4-7-8 TEKNİĞİ İLE DERİN GEVŞEME VE KAYGI AZALTMA

Sinir sistemini hızla sakinleştiren en etkili ve bilimsel olarak kanıtlanmış nefes tekniklerinden biridir.

Uygulama Yolu: Burundan 4 saniye boyunca derin nefes alınır, nefes 7 saniye boyunca tutulur ve ardından ağızdan "üfleme" sesi çıkarılarak 8 saniyede tamamen verilir. Bu döngü 4 kez tekrarlanır.

Kalp atış hızı yavaşlar, zihinsel panik hali dağılır ve sinir sistemi derin bir gevşeme evresine girer.

2. KUTU NEFESİ (BOX BREATHİNG) İLE ZİHİNSEL ODAKLANMA

Stresli anlarda zihni yeniden toplamak ve net düşünmek için uygulanan pratik bir odaklanma egzersizidir.

Uygulama Yolu: 4 saniye boyunca nefes alınır, 4 saniye nefes tutulur, 4 saniyede nefes tamamen verilir ve boş akciğerle 4 saniye beklenerek bir kutu (kare) çizer gibi döngü tamamlanır. 2 dakika boyunca sürdürülür.

Beyindeki dalgalı düşünceler durulur, dikkat dağınıklığı kaybolur ve zihinsel netlik anında geri gelir.

3. ALTERNATİF BURUN DELİĞİ NEFESİ (NADİ SHODHANA) İLE DENGELEME

Bedenin sağ ve sol enerji kanallarını dengeleyen, zihni sakinleştirirken aynı zamanda canlandıran bir tekniktir.

Uygulama Yolu: Sağ başparmakla sağ burun deliği kapatılarak sol burundan derin nefes alınır; ardından sol burun kapatılıp sağdan nefes verilir. Aynı işlem ters yönde tekrarlanarak birkaç dakika uygulanır.

Beynin iki yarım küresi dengelenir, içsel huzur sağlanır ve günün stresi tamamen geride bırakılır.

İlgili Konular: #Yorgunluk #sinir sistemi #nefes

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