Günde 8 saat uyku şart değil: Bilim insanları kişiye özel ideal uyku süresini bulmanın yolunu açıkladı

Modern yaşamın yoğun temposu, kronik stres ve düzensiz mesai saatleri, toplum genelinde ciddi bir uyku krizini beraberinde getiriyor. Tıp literatüründe yetişkinler için ortalama 7 ila 9 saatlik uyku önerilse de, ABD’de yürütülen güncel klinik araştırmalar tek bir "doğru" uyku süresinin bulunmadığını gösteriyor. Boston Uyku ve Biliş Merkezi Direktörü ve Harvard Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Tony Cunningham, uyku süresinden ziyade uyku kalitesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak ideal biyolojik uyku süresini tespit etmenin bilimsel adımlarını açıkladı.
BİYOLOJİK SAATİN İKİ MUHAFIZI: UYKU BASKISI VE SİRKADİYEN RİTİM
İnsan vücudunun uyku ihtiyacını ve kalitesini belirleyen iki temel fizyolojik mekanizma bulunuyor: "Uyku baskısı" ve "sirkadiyen ritim". Gün içinde uyanık kalınan süre uzadıkça vücutta uyku baskısı birikiyor. Beynin iç saati olan sirkadiyen ritim ise gün boyunca uyanıklık ve uyku sinyalleri salgılayarak metabolizmayı dengeliyor.
Dr. Tony Cunningham, yüksek kaliteli bir uyku için bu iki mekanizmanın uyum içinde çalışması gerektiğini bildirdi. Yatağa yalnızca yorgun hissedildiğinde değil, uykululuk hali başladığında girilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, her gün aynı saatte uyanmanın metabolik dengeyi sağlamada aynı saatte yatmaktan çok daha etkili olduğunu vurguluyor. Yatakta 31 dakikadan fazla uykusuz beklemek ise beyindeki uyku baskısını bozarak kronik uykusuzluğu tetikliyor.
HER İNSANIN UYKU İHTİYACI GENETİK OLARAK FARKLIDIR
Kamuoyunda bilinen "Herkes 8 saat uyumalıdır" algısının bilimsel olarak bir ortalamadan ibaret olduğu ifade ediliyor. İnsan biyolojisinin ve fizyolojisinin kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterdiğini aktaran Dr. Cunningham, bazı bireylerin genetik yapısı gereği 5 ila 6 saatlik uykuyla tam kapasite işlev görebildiğini, bazılarının ise 10-11 saate ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
Az uykunun obezite, yüksek tansiyon ve kardiyovasküler hastalık riskini artırdığı bilinse de, kişinin kendi biyolojik ihtiyacının üzerinde zorla uyumaya çalışması da uyku kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, vücudun ideal ihtiyacını anlamak için dış uyaranlardan izole bir test öneriyor.
İDEAL UYKU SÜRENİZİ HESAPLAMANIN 3 ADIMI
Harvard'lı uzmanlar, bireylerin kendi ideal uyku sürelerini keşfetmeleri için alarm kullanılmayan doğal bir deney süreci öneriyor:
- 1. Aşama (Uyku Baskısı Oluşturma): Gece sadece uykunuz geldiğinde yatağa girin. 20-31 dakika içinde uyuyamıyorsanız yataktan kalkarak loş ışıkta kitap okuma veya meditasyon gibi düşük uyarılı aktiviteler yapın.
- 2. Aşama (Dış Uyaranları Sıfırlama): Yatak odasındaki saatleri gizleyin, odayı tamamen karartın, ses yalıtımı veya beyaz gürültü kullanarak göz maskesi takın. Zaman algısını tamamen ortadan kaldırın.
- 3. Aşama (Doğal Uyanma Takibi): Alarm kurmadan vücudunuzun kendiliğinden uyanmasına izin verin. İlk birkaç gün vücut geçmiş uyku borcunu ödeyeceği için 10-11 saat uyuyabilirsiniz. Arka arkaya 3-4 gün boyunca dış etken olmadan yaklaşık aynı saatte uyanmaya başladığınız an, biyolojik olarak ihtiyacınız olan ideal uyku süresini bulmuş olursunuz.