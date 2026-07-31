Günde 8 saat uyku şart değil: Bilim insanları kişiye özel ideal uyku süresini bulmanın yolunu açıkladı

Modern yaşamın yoğun temposu, kronik stres ve düzensiz mesai saatleri, toplum genelinde ciddi bir uyku krizini beraberinde getiriyor. Tıp literatüründe yetişkinler için ortalama 7 ila 9 saatlik uyku önerilse de, ABD’de yürütülen güncel klinik araştırmalar tek bir "doğru" uyku süresinin bulunmadığını gösteriyor. Boston Uyku ve Biliş Merkezi Direktörü ve Harvard Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Tony Cunningham, uyku süresinden ziyade uyku kalitesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak ideal biyolojik uyku süresini tespit etmenin bilimsel adımlarını açıkladı.

BİYOLOJİK SAATİN İKİ MUHAFIZI: UYKU BASKISI VE SİRKADİYEN RİTİM

İnsan vücudunun uyku ihtiyacını ve kalitesini belirleyen iki temel fizyolojik mekanizma bulunuyor: "Uyku baskısı" ve "sirkadiyen ritim". Gün içinde uyanık kalınan süre uzadıkça vücutta uyku baskısı birikiyor. Beynin iç saati olan sirkadiyen ritim ise gün boyunca uyanıklık ve uyku sinyalleri salgılayarak metabolizmayı dengeliyor.

Dr. Tony Cunningham, yüksek kaliteli bir uyku için bu iki mekanizmanın uyum içinde çalışması gerektiğini bildirdi. Yatağa yalnızca yorgun hissedildiğinde değil, uykululuk hali başladığında girilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, her gün aynı saatte uyanmanın metabolik dengeyi sağlamada aynı saatte yatmaktan çok daha etkili olduğunu vurguluyor. Yatakta 31 dakikadan fazla uykusuz beklemek ise beyindeki uyku baskısını bozarak kronik uykusuzluğu tetikliyor.