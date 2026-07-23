Günde kaç fincan kahve sağlığa yararlı? Bilim insanları sınır dozu ve enerji içeceklerindeki gizli tehlikeyi açıkladı

Sınav dönemlerinde, yoğun iş temposunda ya da uykusuz gecelerde milyonlarca yurttaşın ilk başvurduğu kaynak olan kafein, tıp dünyasının en çok tartıştığı konular arasında yer almaya devam ediyor.

Circulation bünyesinde yayımlanan güncel klinik inceleme, kafein tüketiminde sağlık ile tehlike arasındaki ince çizgiyi ortaya koydu. California San Francisco Üniversitesi (UCSF) uzmanları tarafından yürütülen araştırmaya göre, doğru yöntemlerle demlenmiş geleneksel kahve belirli oranlarda tüketildiğinde metabolizmayı korurken, yüksek dozda kafein barındıran enerji içecekleri hayati risk oluşturabiliyor.