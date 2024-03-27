Yayınlanma: 27.03.2024 - 16:34

Güncelleme: 27.03.2024 - 16:34

Uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) çalışan, TCDD İnşaat Dairesi Başkanlığı görevinde bulunan ve Devrim otomobilinin kaporta üretim ekibinde yer alan yüksek mimar mühendis Gündüz Sait Güngen, hayatını kaybetti. Peki, Gündüz Sait Güngen kimdir? Gündüz Sait Güngen neden öldü?

GÜNDÜZ SAİT GÜNGEN KİMDİR?

Devrim Arabası'nın tasarımcısı Gündüz Sait Güngen, Türk mühendis ve akademisyendir. ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu ve daha sonra İngiltere'de bulunan Birmingham Üniversitesi'nde eğitimine devam etti.

1961 yılında, Türkiye'de otomobil üretimine yönelik büyük bir adım olan Devrim Projesi kapsamında Devrim Arabası'nın tasarımını gerçekleşti. Gündüz Sait Güngen, bu proje kapsamında Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin tasarımı ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı.

Devrim Arabası'nın tasarımı ve üretimi, dönemin Türkiye'sinde büyük bir heyecan yarattı. Ancak, aracın seri üretime geçememesi ve proje sürecinde yaşanan çeşitli zorluklar nedeniyle Devrim Arabası ticari anlamda başarılı olamadı.

Gündüz Sait Güngen, Devrim Arabası'nın tasarımıyla Türk otomotiv endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir isim olarak hatırlanmaktadır. Aynı zamanda, kariyeri boyunca mimarlık alanında da önemli çalışmalara imza atmış bir akademisyen olarak tanınmaktadır.