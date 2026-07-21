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Güneş çarpması nedir, belirtileri nelerdir? Güneş çarpmasına karşı alınması gereken önlemler

Güneş çarpması nedir, belirtileri nelerdir? Güneş çarpmasına karşı alınması gereken önlemler

21.07.2026 13:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Güneş çarpması nedir, belirtileri nelerdir? Güneş çarpmasına karşı alınması gereken önlemler

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte güneş çarpması riski de yükseliyor. Özellikle uzun süre güneş altında kalan kişilerde görülebilen güneş çarpması, erken fark edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki, güneş çarpması belirtileri nelerdir, güneş çarpması durumunda ne yapılmalı? İşte merak edilenler...
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Yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte güneş çarpması vakaları da daha sık görülüyor. Uzun süre güneş altında kalmak, vücut sıcaklığının tehlikeli seviyelere yükselmesine neden olabilir. Peki, güneş çarpması belirtileri nelerdir? İşte dikkat edilmesi gereken belirtiler ve alınabilecek önlemler...

GÜNEŞ ÇARPMASI NEDİR?

Güneş çarpması, vücudun uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalması sonucu ısı dengesini sağlayamamasıyla ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunudur. Vücut sıcaklığının tehlikeli seviyelere yükselmesiyle birlikte acil müdahale gerektirebilen bir tablo gelişebilir.

GÜNEŞ ÇARPMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Güneş çarpmasının en yaygın belirtileri şunlardır:

  • Yüksek vücut sıcaklığı
  • Şiddetli baş ağrısı
  • Baş dönmesi ve sersemlik hissi
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Halsizlik ve aşırı yorgunluk
  • Bilinç bulanıklığı veya konuşmada güçlük
  • Hızlı nabız
  • Hızlı solunum
  • Cildin sıcak ve kuru olması (bazı kişilerde terleme devam edebilir)
  • Kas krampları
  • Bayılma veya bilinç kaybı

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GÜNEŞ ÇARPMASI DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Güneş çarpmasından şüpheleniliyorsa vakit kaybetmeden şu adımlar uygulanmalıdır:

  • Kişiyi serin bir ortama alın
  • Güneş altında bulunan kişi gölgeye veya klimalı, serin bir ortama geçirilmelidir.
  • Vücut sıcaklığını düşürün
  • Sıkı kıyafetler gevşetilmeli, soğuk kompres uygulanmalı veya serin suyla vücut serinletilmelidir.
  • Sıvı desteği sağlayın
  • Kişinin bilinci açıksa su veya elektrolit içeren içecekler küçük yudumlarla verilebilir. Bilinci kapalı kişilere ağızdan herhangi bir şey verilmemelidir.
  • Acil yardım çağırın
  • Bilinç kaybı, nöbet, konuşma bozukluğu veya yüksek ateş gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır.

GÜNEŞ ÇARPMASINDAN NASIL KORUNULUR?

  • Güneşin en etkili olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında uzun süre dışarıda kalmayın.
  • Gün boyunca yeterli miktarda su tüketin.
  • Açık renkli, ince ve bol kıyafetler tercih edin.
  • Geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanın.
  • Güneş koruyucu krem sürmeyi ihmal etmeyin.
  • Ağır fiziksel aktiviteleri serin saatlerde yapmaya özen gösterin.

KİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

Güneş çarpması özellikle şu gruplarda daha sık görülebilir:

  • Bebekler ve küçük çocuklar
  • 65 yaş ve üzerindeki kişiler
  • Hamileler
  • Kronik hastalığı bulunanlar
  • Açık havada çalışanlar
  • Sporcular
  • Yeterli sıvı tüketmeyen kişiler
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